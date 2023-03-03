Суд приговорил к 7 годам срочника за поджог военкомата во Владивостоке

21-летнего мужчину приговорили к семи годам тюрьмы по статье о совершении теракта за поджог военкомата во Владивостоке. По данным следствия, некий «заказчик» обещал заплатить тому 100 тыс. руб., если здание будет уничтожено

Фото: Владислав Шатило / РБК

Первый Восточный окружной военный суд признал 21-летнего мужчину виновным в поджоге военкомата во Владивостоке и приговорил к семи годам лишения свободы по ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт). Первые два года он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, обвиняемый, проходивший военную службу по призыву, около двух часов ночи 8 июня прошлого года совершил поджог здания военкомата во Владивостоке «с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины».

Следствие утверждало, что до этого мужчина вел переписку с заказчиком преступления, который обещал ему в случае полного уничтожения здания денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб. Еще одним обязательным условием было предоставление видеозаписи уничтожения объекта, уточнили в суде.

В ходе судебного заседания осужденный признал вину и был заключен под стражу.

После начала военной операции на Украине в России возбудили десятки уголовных дел за поджоги военкоматов. По некоторым уже вынесены приговоры. Так, 27 февраля суд в Волгограде приговорил Дениса Сердюка к четырем годам лишения свободы по ч. 2 ст. 167 (уничтожение имущества путем поджога) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). До этого Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко за поджог военкомата в Нижневартовске. По ходу дела следствие переквалифицировало статью с хулиганства на теракт.