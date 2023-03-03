Суд приговорил к 7 годам срочника за поджог военкомата во Владивостоке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 02 мар, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 02 мар, 16:26
Китай выразил протест из-за продажи США оружия Тайваню Политика, 12:07
Илон Маск обогнал всех миллиардеров по числу перелетов на личном борту Бизнес, 12:07
Два британских банка ужесточили ограничения на операции с криптовалютами Крипто, 12:04
Пригожин заявил о «практически окруженном Бахмуте» Политика, 12:02
Глава села рассказал, как диверсанты атаковали Брянскую область Политика, 11:58
«Московское долголетие»: как в столице развивают экосистему для пожилых Город, 11:54
Суд приговорил к 7 годам срочника за поджог военкомата во Владивостоке Общество, 11:53
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Если у вас нет свободных 10 млн руб. Как обеспечить себе стабильный доход Pro, 11:47
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 11:46
Брюса Уиллиса впервые заметили на прогулке после сообщений о его болезни Life, 11:42
ФСБ показала видео с расстрелянной машиной в Брянской области Политика, 11:40
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:31
Как запуск БКЛ разгрузит столичные дороги и маршруты транспорта Город, 11:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд приговорил к 7 годам срочника за поджог военкомата во Владивостоке

Суд во Владивостоке приговорил к 7 годам заключения срочника, поджегшего здание военкомата
21-летнего мужчину приговорили к семи годам тюрьмы по статье о совершении теракта за поджог военкомата во Владивостоке. По данным следствия, некий «заказчик» обещал заплатить тому 100 тыс. руб., если здание будет уничтожено
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Первый Восточный окружной военный суд признал 21-летнего мужчину виновным в поджоге военкомата во Владивостоке и приговорил к семи годам лишения свободы по ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт). Первые два года он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, обвиняемый, проходивший военную службу по призыву, около двух часов ночи 8 июня прошлого года совершил поджог здания военкомата во Владивостоке «с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины».

Следствие утверждало, что до этого мужчина вел переписку с заказчиком преступления, который обещал ему в случае полного уничтожения здания денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб. Еще одним обязательным условием было предоставление видеозаписи уничтожения объекта, уточнили в суде.

В ходе судебного заседания осужденный признал вину и был заключен под стражу.

После начала военной операции на Украине в России возбудили десятки уголовных дел за поджоги военкоматов. По некоторым уже вынесены приговоры. Так, 27 февраля суд в Волгограде приговорил Дениса Сердюка к четырем годам лишения свободы по ч. 2 ст. 167 (уничтожение имущества путем поджога) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). До этого Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко за поджог военкомата в Нижневартовске. По ходу дела следствие переквалифицировало статью с хулиганства на теракт.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владивосток военкомат поджог суд теракт
Материалы по теме
ФСБ задержала в Свердловской области планировавшего поджог военкомата
Политика
В Ленобласти задержали подростка, который пытался поджечь военкомат
Политика
Поджигателя военкомата в Волгограде осудили на четыре года колонии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter