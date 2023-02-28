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Поджигателя военкомата в Волгограде осудили на четыре года колонии

Советский районный суд Волгограда признал Дениса Сердюка виновным в поджоге военкомата в середине мая прошлого года и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

Сердюка обвинили по ч.2 ст.167 (уничтожение имущества путем поджога) и ч.2 ст. 213 УК (хулиганство). По версии суда, в ночь с 14 на 15 мая 2022 года он поджег самодельные зажигательные устройства и забросил их через оконный проем в бытовое помещение военкомата в Советском районе Волгограда, после чего скрылся, однако позже был задержан.

Сердюк признал вину в полном объему и раскаялся в содеянном. 

15 мая волгоградское издание «Волгоград Онлайн» сообщило о пожаре в здании военкомата по Советскому району. Телеграм-канал Baza писал, что в помещении полиция нашла остатки «коктейля Молотова». Однако в самом военкомате опровергли сообщения о поджоге, сообщив, что это были учения.

В конце января Центральный окружной военный суд вынес приговор по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске в мае, квалифицированного как теракт. Одного из обвиняемых, Владислава Борисенко, приговорили к 12 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 6 тыс. руб. Сторона защиты обжаловала приговор.

Изначально фигурантов дела, как и Сердюка, обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), но позже следствие изменило квалификацию на п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой).

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Подсудимые признали свою вину, но не согласились с квалификацией их действий как теракта. Они говорили, что совершили преступление для получения финансовой выгоды, а не с целью «дестабилизации органов власти».

Теги
военкомат поджог приговор Волгоград
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