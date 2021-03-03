Эксперты назвали регионы с максимальным ростом тарифов на вывоз мусора

Заместитель генерального директора «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин сообщил РБК, что из-за уникальной ситуации в каждом регионе говорить о том, что между их тарифами существует разрыв, некорректно. «Корректнее смотреть на расчет платы граждан (он между регионами варьируется меньше, чем тарифы), и, сравнивая отрасль обращения с отходами с другими отраслями, мы можем уверенно сказать, что здесь дифференциация тарифов меньше, чем в других сферах, — пояснил он. — Это не значит, что мы спокойно смотрим на ту разницу, которая существует в нормативах, в сопоставимых расходах и так далее, но мы бы не говорили, что эта проблема носит какой-то исключительно острый характер».

РБК направил запросы в регионы, упомянутые в исследовании, а также в пресс-службу ФАС.

В департаменте по тарифам Новосибирской области РБК сообщили, что с ноября 2020 года в регионе введен новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в размере 420,29 руб./куб. м. мусора; при этом региональные власти подтвердили, что рост тарифа составил 39,19% по сравнению с предыдущими расценками. Это было сделано согласно предписанию ФАС, хотя департамент пытался приостановить действие документа в суде, но получил отказ.

Какова ситуация в столичных конгломерациях

В Москве и Санкт-Петербурге услуга вывоза ТКО для многоквартирных домов входит в состав жилищных услуг и оплачивается исходя из площади помещения.

В столице последнее повышение тарифа произошло в январе 2020 года, было примерно двукратным — с 2,34 до 5,23 руб./кв. м (примерно 101,5 руб. с человека, если исходить из средней жилой площади на каждого москвича), после чего расценки не пересматривались.

В Петербурге тарифы были увеличены на 1,6%, до 5,02 руб./кв. м в январе 2019 года, а затем еще на 11 коп. — до 5,13 руб. с июля 2019 года (в итоге платеж составляет примерно 134,4 руб. с человека).

В Московской области, где проблема накопления бытового мусора стоит особенно остро, новые тарифы были установлены на старте мусорной реформы и внедрения раздельного сбора ТКО, то есть с начала 2019 года. Тогда они увеличились примерно в 1,3–1,5 раза и больше не повышались.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов пояснил РБК, что тарифная политика в регионах разная, причем в некоторых федеральных округах были случаи политического регулирования тарифов, когда расценки административно сдерживали. «Задача властей понятна — не допустить социальной напряженности, — говорит он. — Но, думаю, со временем все-таки должен складываться единообразный подход: сейчас начинается агрессивное развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций». При этом эксперт уверен, что различие в тарифах сохранится и в будущем.

Разброс в размере тарифов в первую очередь связан с отсутствием методологии формирования тарифа, сказала РБК заместитель главы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. «Имеющиеся правила настолько широко трактуются, что в одном регионе в стоимость транспортирования включены прямые расходы на доставку, а в ряде регионов и на покупку самого транспортного средства, — привела она пример. — И это даже не вопрос компетенции регионов, а именно невозможность определить формулу расчета».

Как считали Данные о росте тарифов эксперты получили из информации Росстата и региональных властей — в частности, постановлений о тарифах на обращение с ТКО, пояснили РБК в FinExpertiza. Эксперты обратили внимание на то, что с января 2021 года тарифы на вывоз мусора были пересмотрены в 14 российских регионах, причем в 11 они были снижены, а в трех — повышены. В половине субъектов тарифы изменились ранее — с июля 2020 года, вместе с индексацией других коммунальных услуг. Региональные тарифы корректировались и в другие месяцы 2020 года, в некоторых субъектах происходил общий пересмотр тарифов, а где-то менялись нормативы и цены только в отдельных зонах обслуживания внутри одного региона. Эксперты FinExpertiza в рамках исследования изучили данные с конца января 2020 года по конец января 2021 года и взяли актуальные по состоянию на начало 2021 года тарифы на обращение с ТКО. «Это важный момент, потому что с начала года они изменились во многих регионах в отличие от коммунальных услуг, которые последний раз индексировались в середине 2020 года», — подчеркнули в компании. В тех регионах, где тарифы на обращение с ТКО привязаны к площади жилья (Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Подмосковье, Саратовская область и др.), стоимость вывоза ТКО для одного человека эксперты рассчитывали, исходя из данных о средней жилой площади на каждого жителя.

В каких регионах самый дорогой мусор

В абсолютном выражении самые высокие расценки на вывоз мусора — в Московской области, Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области и Санкт-Петербурге, сказано в исследовании. При этом в Подмосковье тарифы на обращение с ТКО не повышались почти два года. В начале 2019 года FinExpertiza подсчитала, что жителям региона вывоз мусора будет обходиться дороже всего — около 3062 руб. в год. Позже министерство экологии региона допустило дальнейший рост тарифа на вывоз мусора.