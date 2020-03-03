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На Украине выявили первый случай заражения коронавирусом

Диагноз был поставлен мужчине, вернувшемуся на Украину из Италии. Медики ведут работу с людьми, контактировавшими с больным после его возвращения
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игоря Кузина, заболевший мужчина госпитализирован в городе Черновцы после возвращения из Италии через Румынию, сообщает Reuters.

Факт заражения в ходе специально созванного брифинга подтвердил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, мужчина вместе с женой прибыл на Украину через Румынию. При этом в румынском аэропорту медики проверяли у них температуру, проверка была пройдена, семье позволили выехать на Украину.

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На родине вернувшихся из Италии снова проверили, симптомов заболевания не нашли, однако муж и жена «самоизолировались» в своей квартире, и через несколько дней у мужчины проявились симптомы заболевания, с которыми он был доставлен в больницу, рассказал Ляшко (трансляцию его брифинга вел телеканал «112 Украина»).

Замминистра заверил, что медикам известны все лица, с которыми контактировал больной, и сейчас с ними ведется работа. Супруга заболевшего мужчины остается «самоизолированной».

Утром во вторник, 3 марта, Министерство здравоохранения Украины сообщало, что случаев заражения COVID-19 на территории страны не выявлено, но одна гражданка Украины с подтвержденным диагнозом госпитализирована в Неаполе (Италия).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, коронавирус
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