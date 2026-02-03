 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Юристы объяснили, когда проверка телефона в метро будет нарушением закона

Требование о детальном изучении содержимого телефона при входе в метро незаконно, заявили юристы. Приказ Минтранса ограничивает действия работников метрополитена просьбой о включении устройств и проверкой их работоспособности
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

При проверке мобильного телефона сотрудниками метро достаточно продемонстрировать включенный экран, требования о разблокировке устройства или об открытии приложений незаконны и противоречат Конституции, заявил РБК управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

По его словам, согласно положениям пункта 36 приказа Минтранса от 4 февраля 2025 г. № 34, работники метро действительно могут попросить пассажира предъявить телефон, но эти действия ограничены включением устройств и проверкой их работоспособности. Добрынин пояснил, что такая мера направлена на «обнаружение предметов и веществ, внешне похожих на объекты, включенные в перечни оружия и взрывчатых веществ». Подобная практика существует и в аэропортах, обратил внимание юрист.

«Иное толкование и требование о проведении детального досмотра, разблокировке устройства или открытии приложений будет незаконным и противоречит положениям ст. 23 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение данного конституционного права допускается исключительно на основании судебного решения», — отметил Добрынин.

Если телефон не включается из-за разряженного аккумулятора, достаточно показать выведенное на экран сообщение о низком заряде, рекомендовал он. «Этот факт подтвердит, что перед сотрудником находится именно техническое устройство», — добавил Добрынин.

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский, в свою очередь, советует спросить пауэрбанк у прохожих или зарядку у сотрудников метро. Как отметил юрист, в пункте 10 приказа Минтранса указано, что досмотр должен осуществляться в специальных помещениях с соблюдением конфиденциальности. «Здравый смысл подскажет, что сотрудники транспортной безопасности могут убедиться в этих помещениях в работоспособности соответствующего устройства», — сказал Семеновский.

По его словам, гражданин имеет право отказаться от досмотра, но в таком случае его не пустят в метро. Юрист также подчеркнул, что досмотр мобильных телефонов может проводиться только посредством включения и проверки работоспособности, доступ к персональной информации сотрудники транспортной безопасности запрашивать не могут.

«С учетом чрезвычайно высокого ежедневного пассажиропотока в метрополитене, который составляет около 8,3 млн пассажиров в день, речь вряд ли может идти о проверке содержимого мобильных телефонов», — отметил, в свою очередь, управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Накануне в пресс-службе метрополитена Москвы сообщили РБК, что досмотр телефонов может проводиться «в случае необходимости». Для обеспечения безопасности аналогичную практику внедрили в петербургском метро. Адвокат Михаил Салкин обращал внимание, что при отказе показать телефон работники метрополитена не могут выписать штраф, поскольку не являются сотрудниками полиции.

Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Елена Чернышова
Метро Москва мобильный телефон досмотр
