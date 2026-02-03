Юристы объяснили, когда проверка телефона в метро будет нарушением закона

Требование о детальном изучении содержимого телефона при входе в метро незаконно, заявили юристы. Приказ Минтранса ограничивает действия работников метрополитена просьбой о включении устройств и проверкой их работоспособности

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

При проверке мобильного телефона сотрудниками метро достаточно продемонстрировать включенный экран, требования о разблокировке устройства или об открытии приложений незаконны и противоречат Конституции, заявил РБК управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

По его словам, согласно положениям пункта 36 приказа Минтранса от 4 февраля 2025 г. № 34, работники метро действительно могут попросить пассажира предъявить телефон, но эти действия ограничены включением устройств и проверкой их работоспособности. Добрынин пояснил, что такая мера направлена на «обнаружение предметов и веществ, внешне похожих на объекты, включенные в перечни оружия и взрывчатых веществ». Подобная практика существует и в аэропортах, обратил внимание юрист.

«Иное толкование и требование о проведении детального досмотра, разблокировке устройства или открытии приложений будет незаконным и противоречит положениям ст. 23 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение данного конституционного права допускается исключительно на основании судебного решения», — отметил Добрынин.

Если телефон не включается из-за разряженного аккумулятора, достаточно показать выведенное на экран сообщение о низком заряде, рекомендовал он. «Этот факт подтвердит, что перед сотрудником находится именно техническое устройство», — добавил Добрынин.

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский, в свою очередь, советует спросить пауэрбанк у прохожих или зарядку у сотрудников метро. Как отметил юрист, в пункте 10 приказа Минтранса указано, что досмотр должен осуществляться в специальных помещениях с соблюдением конфиденциальности. «Здравый смысл подскажет, что сотрудники транспортной безопасности могут убедиться в этих помещениях в работоспособности соответствующего устройства», — сказал Семеновский.

По его словам, гражданин имеет право отказаться от досмотра, но в таком случае его не пустят в метро. Юрист также подчеркнул, что досмотр мобильных телефонов может проводиться только посредством включения и проверки работоспособности, доступ к персональной информации сотрудники транспортной безопасности запрашивать не могут.

«С учетом чрезвычайно высокого ежедневного пассажиропотока в метрополитене, который составляет около 8,3 млн пассажиров в день, речь вряд ли может идти о проверке содержимого мобильных телефонов», — отметил, в свою очередь, управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Накануне в пресс-службе метрополитена Москвы сообщили РБК, что досмотр телефонов может проводиться «в случае необходимости». Для обеспечения безопасности аналогичную практику внедрили в петербургском метро. Адвокат Михаил Салкин обращал внимание, что при отказе показать телефон работники метрополитена не могут выписать штраф, поскольку не являются сотрудниками полиции.