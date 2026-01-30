Юрист объяснил, могут ли выписать штраф за отказ показать телефон в метро

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

Сотрудники метрополитена не могут выписать штраф пассажирам за отказ включить смартфон при досмотре, поскольку они не являются сотрудниками полиции, заявил в эфире Радио РБК адвокат Михаил Салкин.

По его словам, требование продемонстрировать работоспособность устройства является соответствующим законодательству о транспортной безопасности, так как в мире были случаи террористических атак с использованием замаскированных электронных устройств.

«Но с точки зрения закона, если вы отказываетесь пройти досмотр безопасности, вам вправе отказать в прохождении в зону транспортной безопасности, неважно, это аэропорт, вокзал или метрополитен», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что сотрудники метро не являются сотрудниками полиции. «Если вы их требования, даже законные, не исполняете, вас просто не пропустят в метро. Но это не значит, что вы совершаете административное правонарушение», — пояснил Салкин.

На вопрос о том, как действовать, если от пассажира требуют разблокировать телефон, а не просто показать, адвокат посоветовал отказаться и вызвать полицию, поскольку требование о предоставлении доступа к личному устройству является незаконным.

Салкин также отметил, что у некоторых граждан смартфоны могут быть разряжены, и в таком случае непонятно, как им поступать. По его мнению, метрополитен мог бы предложить решение, например предоставить возможность кратковременной зарядки устройства для проверки.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее сообщил, что сотрудники петербургского метрополитена просят пассажиров показать экран телефона в связи с повышенными мерами безопасности. Он подчеркнул, что сотрудники метрополитена не проверяют содержимое телефона и не просят пассажиров разблокировать устройство.