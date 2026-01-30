 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Юрист объяснил, могут ли выписать штраф за отказ показать телефон в метро

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
Сюжет
Радио РБК
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Сотрудники метрополитена не могут выписать штраф пассажирам за отказ включить смартфон при досмотре, поскольку они не являются сотрудниками полиции, заявил в эфире Радио РБК адвокат Михаил Салкин.

По его словам, требование продемонстрировать работоспособность устройства является соответствующим законодательству о транспортной безопасности, так как в мире были случаи террористических атак с использованием замаскированных электронных устройств.

Власти Петербурга объяснили, зачем в метро проверяют экраны телефонов
Общество
Фото:Антон Ваганов / ТАСС

«Но с точки зрения закона, если вы отказываетесь пройти досмотр безопасности, вам вправе отказать в прохождении в зону транспортной безопасности, неважно, это аэропорт, вокзал или метрополитен», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что сотрудники метро не являются сотрудниками полиции. «Если вы их требования, даже законные, не исполняете, вас просто не пропустят в метро. Но это не значит, что вы совершаете административное правонарушение», — пояснил Салкин.

На вопрос о том, как действовать, если от пассажира требуют разблокировать телефон, а не просто показать, адвокат посоветовал отказаться и вызвать полицию, поскольку требование о предоставлении доступа к личному устройству является незаконным.

Салкин также отметил, что у некоторых граждан смартфоны могут быть разряжены, и в таком случае непонятно, как им поступать. По его мнению, метрополитен мог бы предложить решение, например предоставить возможность кратковременной зарядки устройства для проверки.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее сообщил, что сотрудники петербургского метрополитена просят пассажиров показать экран телефона в связи с повышенными мерами безопасности. Он подчеркнул, что сотрудники метрополитена не проверяют содержимое телефона и не просят пассажиров разблокировать устройство.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Илья Приходько
Метро Санкт-Петербурга Метро смартфоны Безопасность
Материалы по теме
Власти Петербурга объяснили, зачем в метро проверяют экраны телефонов
Общество
В московском метро начали тестировать первый беспилотный поезд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Bloomberg рассказал о «драме наследства» в самой богатой семье Швеции Общество, 13:49
Цена серебра рухнула на 17% и опустилась ниже $100 за унцию Инвестиции, 13:45
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов Политика, 13:45
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Россияне стали чаще планировать отдых за границей на 23 февраля и 8 марта Недвижимость, 13:36
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 13:33
Орешкин заявил, что школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ Общество, 13:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минюст США конфисковал активы на $400 млн по делу криптомиксера Helix Крипто, 13:24
СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам Политика, 13:24
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном Технологии и медиа, 13:21
Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов Общество, 13:18
Орешкин заявил, что Запад использует финансовую систему как оружие Финансы, 13:18
Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике Экономика, 13:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10