В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров

Новости Москвы
Проверку устройств могут проводить «в случае необходимости» в дополнение к существующим мерам безопасности. Соответствующие меры установлены приказом Минтранса. Согласно документу, проверка сводится к включению телефона
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Досмотр телефонов «в случае необходимости» может применяться в метро Москвы в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

«Безопасность пассажиров и комфорт во время поездок — приоритет Московского метрополитена. В рамках обеспечения стандартов безопасности, установленных приказом Министерства транспорта Российской Федерации, на объектах транспортного комплекса Москвы все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов», — добавили в пресс-службе метро столицы.

Меры по досмотру телефонов установлены приказом Минтранса России от 4 февраля 2025 г. № 34. Он регулирует правила досмотра, а также дополнительного и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности.

«Досмотр радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров в дополнении к применению средств досмотра проводится посредством включения и проверки работоспособности», — сказано в документе.

Кроме Москвы, проверку телефонов пассажиров метро проводят, в частности, в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор Кирилл Поляков 30 января заявил, что людей просят показать экран их устройств в связи с повышенными мерами безопасности. Чиновник отметил, что разблокировать устройство и продемонстрировать его содержимое посетителей не просят. Он пояснил, что «время непростое», и призвал отнестись к этому с пониманием.

Адвокат Михаил Салкин в эфире Радио РБК объяснял, что сотрудники метрополитена не могут выписывать штрафы пассажирам за отказ включить телефон при досмотре. Однако они вправе не пропустить человека в метро.

Романов Илья, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Москва московское метро телефон проверка
