Мэр Уфы назвал буллинг возможной причиной нападения подростка на гимназию

Обстановка около гимназии № 16 в Уфе (Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС)

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, прибывший в гимназию № 16, где школьник открыл стрельбу из пневматического оружия, назвал причиной случившегося буллинг, сообщает «Интерфакс».

«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — сказал глава администрации Уфы журналистам.

Днем 3 февраля девятиклассник пришел на урок в уфимскую гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и выстрелил в преподавателя и трех одноклассников, сообщили в МВД Башкирии. Школьника задержали.

При нападении на гимназию пострадавших не было, сообщили заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев и глава республики Радий Хабиров.