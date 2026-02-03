Мэр Уфы назвал буллинг возможной причиной нападения подростка на гимназию
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, прибывший в гимназию № 16, где школьник открыл стрельбу из пневматического оружия, назвал причиной случившегося буллинг, сообщает «Интерфакс».
«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — сказал глава администрации Уфы журналистам.
Днем 3 февраля девятиклассник пришел на урок в уфимскую гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и выстрелил в преподавателя и трех одноклассников, сообщили в МВД Башкирии. Школьника задержали.
При нападении на гимназию пострадавших не было, сообщили заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев и глава республики Радий Хабиров.
