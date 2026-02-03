 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мэр Уфы назвал буллинг возможной причиной нападения подростка на гимназию

Мэр Уфы считает буллинг причиной нападения в гимназии
Обстановка около гимназии № 16 в Уфе
Обстановка около гимназии № 16 в Уфе (Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС)

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, прибывший в гимназию № 16, где школьник открыл стрельбу из пневматического оружия, назвал причиной случившегося буллинг, сообщает «Интерфакс».

«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — сказал глава администрации Уфы журналистам.

СК показал фото автомата, который был у школьника в Уфе
Общество
Фото:Cледком Башкирии

Днем 3 февраля девятиклассник пришел на урок в уфимскую гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и выстрелил в преподавателя и трех одноклассников, сообщили в МВД Башкирии. Школьника задержали.

При нападении на гимназию пострадавших не было, сообщили заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев и глава республики Радий Хабиров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Уфа гимназия нападение на школу буллинг
Материалы по теме
В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы
Общество
Девятиклассник с пластиковым автоматом напал на школу в Уфе
Общество
Власти Башкирии опровергли информацию о пострадавших при нападении в Уфе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Кремль увидел «более опасный» мир с четверга из-за непродления ДСНВ Политика, 13:00
Гладков заявил об усилении защиты в приграничье Белгородской области Политика, 12:59
Костюков возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:56
После нападения школьника на гимназию в Уфе возбудили уголовные дела Общество, 12:56
В Федерации легкой атлетики заявили о деле из-за смерти Балахничева Спорт, 12:53
Двух хирургов клиники в Москве отправят под суд из-за смерти пациента Общество, 12:53
Песков подтвердил, что второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля Политика, 12:52
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кремль не получил от Индии уведомлений о прекращении закупок нефти Политика, 12:51
Почему топ-менеджерам пора отказаться от оплаты за присутствие на работеПодписка на РБК, 12:46
Как вести переговоры: 10 техник Образование, 12:43
«АГР» анонсировал появление нового автобренда Jeland в России Авто, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
ЦБ обсудил со страховщиками возможный отказ от ремонта по полисам ОСАГО Общество, 12:35
Панжинский назвал МОК и FIS глупцами из-за недопуска Большунова к Играм Спорт, 12:34