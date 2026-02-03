 Перейти к основному контенту
0

Сокуров после передачи «Ленфильма» Петербургу напомнил о дороговизне кино

Сокуров — о «Ленфильме»: главные вопросы — финансирование, кадры и цензура
Сюжет
Радио РБК
Режиссер Александр Сокуров в эфире Радио РБК назвал главные вопросы к «Ленфильму» после передачи студии Петербургу: финансирование, кадры и цензура. По его мнению, производство серьезного драматического кино стало очень дорогим
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

После передачи киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга остается несколько вопросов, один из них связан с финансированием кинопроизводства, заявил в эфире Радио РБК режиссер Александр Сокуров. По его словам, положение у студии «непростое».

«Хорошо, она будет руководима городом, но есть ли у города деньги на то, чтобы содержать студию, чтобы финансировать кинопроизводство? Игровое кино очень дорогое. А тем более фильмы, как декларирует новый директор студии, это должно быть патриотическое кино. И эти фильмы очень затратны. По деньгам это очень дорого», — сказал он.

Второй ключевой вопрос, по мнению режиссера, — кадровый, в особенности подбор режиссеров и редакторов, способных создавать серьезное драматическое кино. «Для этого нужны умные, глубокие режиссеры. Нужен серьезный большой редакторский состав. Хорошие сценарии, в которых есть драматическое содержание. Серьезное, большое драматическое содержание», — подчеркнул Сокуров.

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»
Общество
Александр Сокуров

Он также заявил, что развитию российского кино и экспансии русской культуры препятствует цензура. «Мы не можем участвовать в этой борьбе, потому что у нас все нельзя. Я постоянно это президенту говорил: нельзя столь жестко и столь безапелляционно применять цензурный инструмент к кинематографу. Это губит и уничтожает национальное кино и губит, уничтожает кадры национальные. И в русском кино нет никакого развития, а оно нужно нам», — отметил Сокуров.

О переходе акций «Ленфильма» в городскую собственность губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил 2 февраля. Решение было принято в начале декабря 2025 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Беглов говорил, что городские власти планируют модернизировать киностудию и создать на ее базе центр патриотического, исторического и детского кино.

До перехода под управление петербургских властей «Ленфильм» переживал десятилетие финансовых трудностей. Минкульт России заявил, что будет принимать участие в разработке кризисного плана по восстановлению киностудии даже после того, как «Ленфильм» станет «частью региональной деятельности».

 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Милена Костерева Милена Костерева, Алина Нафикова, Ольга Зуева
Александр Сокуров Ленфильм кино режиссеры фильмы
