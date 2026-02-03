Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»
Для создания качественного патриотического фильма нужен сильный редакторский состав, потому что картина должна представлять «большое драматическое содержание», заявил в эфире Радио РБК режиссер Александр Сокуров, комментируя будущее киностудии «Ленфильм».
Накануне, 2 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что акции «Ленфильма» перешли в собственность города. По его словам, теперь у городских властей появится возможность модернизировать киностудию и «сделать обновленный «Ленфильм» центром патриотического, исторического и детского кино».
Сокуров, комментируя поставленные цели, отметил, что под вопросом остается программная политика обновленной киностудии. «Что именно студия собирается снимать и кто это будет снимать? Молодые режиссеры нужны, которые серьезно, а не спекулятивно будут относиться к поставленным задачам. Это, мне кажется, принципиально важно», — сказал он.
Режиссер подчеркнул, что патриотические фильмы, на которых планирует сосредоточиться «Ленфильм», — «это серьезное, большое драматическое кино с элементами трагедии», поэтому «легоньким сюжетом» при их создании уже не обойтись.
«Кино сложное стало. Видите, какая судьба у «Ленфильма», мы вынуждены обращаться к президенту. Правительство как-то так стояло спиной к нам, а мы вынуждены напрямую обращаться к президенту, отрывая его от огромного числа сложных, больших проблем. У семи нянек — дитя без надзора. Кино не игрушка, кино — стратегическая государственная задача. Кино — это вопрос экспансии русской культуры на мировое пространство», — заключил Сокуров.
О том, что «Ленфильм» станет собственностью Санкт-Петербурга, стало известно в начале декабря, когда соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе было указано, что мера необходима для «развития кинопроизводства» в России. Согласно распоряжению правительства, Росимущество должно было передать городу акции в течение четырех месяцев.
«Ленфильм» считается старейшей кинокомпанией России. Передаче акций студии в собственность Санкт-Петербурга предшествовали более десяти лет финансовых трудностей. В 2013 году «Ленфильм» взял у ВТБ кредит на 1,5 млрд руб., к 2020 году сумма долга увеличилась до 2,2 млрд руб. По итогам 2024 года киностудия, несмотря на господдержку, получила чистый убыток в размере 162 млн руб. Это почти в полтора раза выше, чем убыток в 2023 году — 111,3 млн руб.
