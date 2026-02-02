Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Акции киностудии «Ленфильм» перешли в собственность Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов, его слова приводит «РИА Новости».

«Сегодня акции «Ленфильма» переданы Санкт-Петербургу. Это очень важный шаг для нашей культуры и всего Петербурга», — сказал он.

Благодаря этому, город сможет приступить к ремонту и реставрации исторических зданий киностудии, добавил губернатор.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росимуществу в течение четырех месяцев передать акции киностудии «Ленфильм» в собственность Петербурга.



Материал дополняется