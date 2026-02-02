Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга
Акции киностудии «Ленфильм» перешли в собственность Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов, его слова приводит «РИА Новости».
«Сегодня акции «Ленфильма» переданы Санкт-Петербургу. Это очень важный шаг для нашей культуры и всего Петербурга», — сказал он.
Благодаря этому, город сможет приступить к ремонту и реставрации исторических зданий киностудии, добавил губернатор.
В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росимуществу в течение четырех месяцев передать акции киностудии «Ленфильм» в собственность Петербурга.
Материал дополняется
