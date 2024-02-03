ПЦУ исключила Александра Невского из списка поминаемых святых
Синод Православной церкви Украины, которую РПЦ считает раскольнической, на заседании 2 февраля постановил исключить Александра Невского из списка поминаемых святых.
«Изъять из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября», — говорится на сайте ПЦУ.
Вместо него 23 ноября будут праздновать память преподобного Александра, первоначальника обители «Неусыпных».
Александр Невский был причислен к лику святых Русской православной церкви при митрополите Макарии на Московском Соборе в 1547 году. РПЦ празднует память святого князя несколько раз в году: 12 сентября, 6 декабря, 5 июня. Память преподобного Александра РПЦ празднует 3 июля.
Православная церковь на Украине представлена Православной церковью Украины и Украинской православной церковью (УПЦ). УПЦ Московского патриархата входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии. В мае 2022 года, спустя два месяца после начала военных действий, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Тем не менее, парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о запрете церкви.
ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии. Русская православная церковь не признала ПЦУ и считает ее раскольнической. прошлым летом ПЦУ утвердила переход на новоюлианский церковный календарь: теперь прихожане отмечают Рождество 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14 октября, Крещение Господне — 6 января вместо 19 января и День Святителя Николая — 6 декабря вместо 19 декабря.
В январе 2023 года глава ПЦУ митрополит Епифаний (Сергей Думенко) заявил, что украинцы должны отказаться от своего святого, в честь которого их крестили, если он имеет отношение к РПЦ или России, передавал Союз православных журналистов: «Мы можем говорить об изменении того или иного святого. Если мы возьмем Ксению, есть другие Ксении, в честь которых можно изменить дату празднования».
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