 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Раскол церкви ,  
0 

ПЦУ исключила Александра Невского из списка поминаемых святых

ПЦУ исключила из церковного календаря имя Александра Невского
Сюжет
Раскол церкви
День памяти Александра Невского убрали из церковного календаря ПЦУ. В январе 2023 года глава ПЦУ заявил, что украинцы должны отказаться от своего святого, в честь которого их крестили, если он связан с Россией
Барельеф Александра Невского
Барельеф Александра Невского (Фото: Александра Овчинникова / ТАСС)

Синод Православной церкви Украины, которую РПЦ считает раскольнической, на заседании 2 февраля постановил исключить Александра Невского из списка поминаемых святых.

«Изъять из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября», — говорится на сайте ПЦУ.

Вместо него 23 ноября будут праздновать память преподобного Александра, первоначальника обители «Неусыпных».

Александр Невский был причислен к лику святых Русской православной церкви при митрополите Макарии на Московском Соборе в 1547 году. РПЦ празднует память святого князя несколько раз в году: 12 сентября, 6 декабря, 5 июня. Память преподобного Александра РПЦ празднует 3 июля.

Глава ПЦУ впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Политика
Киево-Печерская лавра

Православная церковь на Украине представлена Православной церковью Украины и Украинской православной церковью (УПЦ). УПЦ Московского патриархата входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии. В мае 2022 года, спустя два месяца после начала военных действий, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Тем не менее, парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о запрете церкви.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии. Русская православная церковь не признала ПЦУ и считает ее раскольнической. прошлым летом ПЦУ утвердила переход на новоюлианский церковный календарь: теперь прихожане отмечают Рождество 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14 октября, Крещение Господне — 6 января вместо 19 января и День Святителя Николая — 6 декабря вместо 19 декабря.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В январе 2023 года глава ПЦУ митрополит Епифаний (Сергей Думенко) заявил, что украинцы должны отказаться от своего святого, в честь которого их крестили, если он имеет отношение к РПЦ или России, передавал Союз православных журналистов: «Мы можем говорить об изменении того или иного святого. Если мы возьмем Ксению, есть другие Ксении, в честь которых можно изменить дату празднования».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Невский ПЦУ православная церковь Украина Синод
Материалы по теме
В УПЦ заявили о захвате храма сторонниками ПЦУ
Политика
Песков назвал вакханалией переход ПЦУ на новый календарь
Политика
ПЦУ призвала власти Украины передать ей здания Киево-Печерской лавры
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи Спорт, 11:24
Три человека пострадали при нападении с ножом на вокзале в Париже Общество, 11:17
В Сирии и Ираке рассказали о последствиях ударов США Политика, 11:15
Отстраненный за допинг брат Нурмагомедова узнал имя следующего соперника Спорт, 11:01
Как открыть карту в иностранном банке в 2024 году Инвестиции, 11:00
На Украине 43 тыс. человек остались без отопления после взрывов Политика, 10:51
Стало известно, кто защищал интересы Валиевой в CAS Спорт, 10:44
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ПЦУ исключила Александра Невского из списка поминаемых святых Общество, 10:32
Пожар на НПЗ в Волгограде потушили Политика, 10:24
Кучеров занял последнее место в мастер-шоу на Матче звезд НХЛ Спорт, 10:18
Написанную участниками The Beatles картину продали за $1,7 млн Общество, 10:12
ФСБ раскрыла данные по поездкам иностранцев в Россию Бизнес, 10:00
Что купить инвестору при высокой ставке ЦБ: 3 доходных инструмента Инвестиции, 10:00
Версия приложения «Сбера» пропала из App Store Технологии и медиа, 09:48