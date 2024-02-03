МИД Индонезии объяснил отказ Галкину во въезде на Бали

Артист собирался дать концерт на Бали в конце января, но ему отказали во въезде. По словам юмориста, пограничники ссылались на письмо от правительства России. МИД Индонезии заявил об «иммиграционных проблемах»

Максим Галкин (признан иноагентом) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Российского юмориста Максима Галкина (Минюст признал его иноагентом) не пустили в Индонезию из-за «иммиграционных проблем», сообщает местный портал Detik со ссылкой на представителя МИД страны Лалу Мухаммада Икбала.

Икбал сослался на главное управление иммиграции Индонезии, но не уточнил, в чем именно заключаются проблемы. В иммиграционной службе, отмечает портал, пока не комментировали ситуацию. Как пишет издание, трудности возникли в управлении Нгурах-Рай на Бали.

У Галкина должен был состояться концерт на Бали. Как рассказывал юморист, за несколько дней до поездки ему оформили рабочую визу, все документы для выступления «были в порядке». Но на паспортном контроле его не пустили в страну, пограничники сослались на письмо от правительства России с просьбой не впускать артиста на Бали.

Галкин отмечал, что не попадал в черные списки в этой стране, а отказ во въезде не является «какой-то позицией правительства Индонезии». Произошедшее артист расценил как «рабочие моменты в нынешних условиях». До этого были отменены два концерта юмориста в Таиланде — в Пхукете и Паттайе. Источник ТАСС в местной развлекательной индустрии отмечал, что «в Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены». Галкин публично выступил против военных действий на Украине.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с отказом во въезде Галкину в Индонезию, заявила, что российские дипломаты «оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам». По ее словам, «различные деятели антикультуры» «становятся токсичными».

Ведомство при этом назвало «сплошным фейком» утверждения о причастности российских дипломатов к задержанию в Таиланде музыкантов из «Би-2». Членов группы задержали 25 января после концерта, вопросы местных властей вызвала «законность оснований для осуществления концертной деятельности» на территории королевства. Каждого оштрафовали на $84. Музыкантам пришлось провести в миграционной тюрьме несколько дней. 29 января было принято решение о том, что их депортируют в Израиль, однако на следующий день группа сообщила, что оно было отменено «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства». В итоге израильским дипломатам удалось договориться, что все члены «Би-2» отправятся не в Россию, а в Израиль. 31 января музыканты улетели из Таиланда.