Максима Галкина не пустили в Индонезию

Артист рассказал, что ему отказали во въезде в Индонезию, где он должен был дать концерт на Бали, сославшись на «письмо от правительства» России с просьбой не пускать артиста. Копию письма предоставить отказались

Максим Галкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российского юмориста Максима Галкина (Минюст внес его в реестр иноагентов) не пустили в Индонезию. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По словам Галкина, за два дня до приезда в Индонезию ему одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления, которое должно было состояться 27 января, были в порядке. Однако на паспортном контроле артисту отказали во въезде, сославшись на письмо от правительства России.

«Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей. <...> Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то одного отдельно взятого им неизвестного артиста», — написал Галкин.

По словам артиста, он не попадал в черные списки, а отказ во въезде не является «какой-то позицией правительства Индонезии». О попадании в черный список писала в своем телеграм-канале журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом) со ссылкой на источник.

Галкин заверил, что деньги за билеты вернут, и сказал, что расценивает произошедшее «как рабочие моменты в нынешних условиях». По его словам, за последние полтора года он дал около 150 концертов в разных странах, при этом отменялись «под давлением российских властей» только два в Казахстане осенью 2023 года, два в Таиланде и один на Бали сейчас. Артист утверждает, что в Таиланде концерты отменились из-за «давления» на владельцев залов, «которые имеют крепкие связи с российским консульством и российским туризмом».

Артист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Организатор обоих концертов без объяснения причин убрал со своего сайта объявления о концертах и формы продажи билетов на них. Как писал ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии, руководство гостиницы Royal Cliff в Паттайе, где планировалось выступление Галкина, «отказалось от его проведения».

Другой отмененный концерт должен был пройти в гостинице Royal Phuket City Hotel в Пхукете. «В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сказал собеседник агентства.