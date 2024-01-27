Максима Галкина не пустили в Индонезию
Российского юмориста Максима Галкина (Минюст внес его в реестр иноагентов) не пустили в Индонезию. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
По словам Галкина, за два дня до приезда в Индонезию ему одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления, которое должно было состояться 27 января, были в порядке. Однако на паспортном контроле артисту отказали во въезде, сославшись на письмо от правительства России.
«Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей. <...> Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то одного отдельно взятого им неизвестного артиста», — написал Галкин.
По словам артиста, он не попадал в черные списки, а отказ во въезде не является «какой-то позицией правительства Индонезии». О попадании в черный список писала в своем телеграм-канале журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом) со ссылкой на источник.
Галкин заверил, что деньги за билеты вернут, и сказал, что расценивает произошедшее «как рабочие моменты в нынешних условиях». По его словам, за последние полтора года он дал около 150 концертов в разных странах, при этом отменялись «под давлением российских властей» только два в Казахстане осенью 2023 года, два в Таиланде и один на Бали сейчас. Артист утверждает, что в Таиланде концерты отменились из-за «давления» на владельцев залов, «которые имеют крепкие связи с российским консульством и российским туризмом».
Артист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Организатор обоих концертов без объяснения причин убрал со своего сайта объявления о концертах и формы продажи билетов на них. Как писал ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии, руководство гостиницы Royal Cliff в Паттайе, где планировалось выступление Галкина, «отказалось от его проведения».
Другой отмененный концерт должен был пройти в гостинице Royal Phuket City Hotel в Пхукете. «В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сказал собеседник агентства.
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