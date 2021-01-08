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Пандемия коронавируса ,  
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В Иране запретили импорт вакцин от COVID-19 из Великобритании и США

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил ввоз в страну вакцин от коронавируса из Великобритании и США, передает агентство Fars.

«Ввоз американских и английских вакцин запрещен. Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой ужасной ситуации с коронавирусом в США. Я им не очень-то доверяю. Иногда они хотят попробовать вакцину на других нациях», — отметил иранский лидер.

В то же время Хаменеи добавил, что если в других странах появится вакцина, которой можно доверять, то проблем с ее приобретением не будет.

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Фото:NTB / Reuters

Сейчас в Иране ведется собственная разработка вакцин от COVID-19. Верховный лидер назвал вакцину от коронавируса источником чести и достоинства для страны.

В декабре 2020 года управляющий Центральным банком Ирана Абдулнасер Хеммати сообщил, что США согласились разблокировать активы страны для закупки вакцины от коронавируса.

В Великобритании вакцину от коронавируса разрабатывала фармацевтическая компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. В США вакцина была создана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

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