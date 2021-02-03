В России за сутки выявили 16 тыс. заразившихся коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 превысило 3,9 млн. Кроме того, за сутки умерли 526 человек, суммарное количество смертей достигло 74,6 тыс.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России COVID-19 заразились 16 474 человека. По сравнению со вторником число новых инфицированных практически не изменилось (2 февраля оперштаб сообщил о 16 643 заразившихся).

Больше всего инфицированных с начала пандемии коронавируса выявили в Москве (935,3 тыс., плюс 1,5 тыс. за сутки). Еще 339,3 тыс. заболевших приходится на Санкт-Петербург (1,9 тыс. за сутки) и 195,6 тыс. — на Московскую область (773 за сутки).

За все время пандемии коронавирус был выявлен у 3 млн 901 тыс. 204 россиян.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России умерли 526 человек с подтвержденным COVID-19 (накануне — 539, до этого в течение двух дней — менее чем по 500). 65 человек скончались в Москве, 55 — в Петербурге, 37 — в Подмосковье, 28 — в Ростовской области, 25 — в Красноярском крае.

Суммарно с начала распространения вируса в стране умерли 74 684 человека.