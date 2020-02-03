Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 февраля

Жертвами нового вида вируса стали более 350 человек, Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем, а США запретили въезд посещавшим в последнее время Китай иностранцам. Главное — в материале РБК

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Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ, заражены 14 557 человек (из них в Китае 14 411). За пределами Китая 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 17 205 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 17 388 человек.

17 205 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 17 388 человек. 361 человек погиб. Первый случай смерти зафиксирован за пределами КНР. На Филиппинах скончался мужчина, который приехал из Уханя.

Ситуация в России