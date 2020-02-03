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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 февраля

Жертвами нового вида вируса стали более 350 человек, Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем, а США запретили въезд посещавшим в последнее время Китай иностранцам. Главное — в материале РБК
Фото: Antara Foto / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 14 557 человек (из них в Китае 14 411). За пределами Китая 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 17 205 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 17 388 человек.
  • 361 человек погиб. Первый случай смерти зафиксирован за пределами КНР. На Филиппинах скончался мужчина, который приехал из Уханя.

Ситуация в России

  • Правительство России внесло новый коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В конце января в стране выявили первых зараженных в Забайкальском крае и Тюменской области.
  • РЖД с 3 февраля временно приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Перестал ходить поезд № 3/4 Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог», поезд № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин, а также беспересадочные вагоны Москва — Пекин в нескольких поездах. Ограничения действуют до особого указания.
  • Президент России Владимир Путин также поручил задействовать в эвакуации россиян из Китая Воздушно-космические силы. Всех вернувшихся на родину граждан поместят на 14-дневный карантин. Минобороны объявило о создании авиационной группировки из пяти самолетов, которая займется вывозом россиян из Китая. На борту каждого самолета будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со средствами диагностики и медицинскими препаратами.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
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Ситуация в других странах

  • ВОЗ признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.Страны и отдельные авиакомпании ограничивают авиасообщение с Китаем.
  • Китайские власти решили освободить от пошлин импортные товары, пожертвованные на борьбу с коронавирусом. Речь идет о защитных медицинских масках, средствах дезинфекции, машинах скорой помощи и других товарах.
  • В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа.
  • США запретили въезд для недавно посетивших Китай иностранцев.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Авторы: Юлия Сапронова, Кристина Астафурова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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