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Плуготаренко призвал «не придумывать дыбу» для уехавших программистов

Глава АНО «Цифровая экономика» Плуготаренко призвал не наказывать уехавших программистов
Нельзя окрашивать покинувших страну ИТ-специалистов «в какие-то предательские цвета» и вводить ограничения против них, даже обсуждение таких действий — негативных тренд, уверен глава АНО «Цифровая экономика»
Сергей Плуготаренко
Сергей Плуготаренко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Покинувших Россию ИТ-специалистов необходимо сохранять в экосистеме страны вместо ограничительных мер против них, такие программисты полагают, что за границей им будет спокойнее. Об этом заявил глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко в интервью «Российской газете».

«Их ни в коем случае нельзя красить в какие-то предательские цвета, никоим образом нельзя дискриминировать», — подчеркнул он.

Если же власти будут «придумывать какую-то дыбу или штамп в паспорте» это станет признаком негативного тренда, продолжил Плуготаренко, раскритиковав даже само обсуждение таких мер. Он уверен, что таким образом ИТ-специалистам покажут, что их уважают в России только на словах, тогда как «на деле готово с теми, кто посмотрел в сторону, расправиться».

Об обсуждении мер против уехавших россиян сообщил в середине декабря глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он рассказал, что в Думу планируют внести законопроект об ограничении удаленной работы для покинувших страну граждан. Издание «Верстка» со ссылкой на два источника в парламенте написало, что запрет может коснуться чиновников, работников отдельных транспортных отраслей, а также сотрудников из сферы информационной безопасности.

Минцифры эту инициативу не поддержало. Пресс-служба министерства указала, что такие меры грозят «снижением темпов развития цифровых платформ и решений», что «может негативно сказаться на их конкурентоспособности». Министр Максут Шадаев предложил отказаться от любых ограничений против уехавших ИТ-специалистов. «Наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — указал глава Минцифры.

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