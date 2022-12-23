SuperJob назвал топ-7 наиболее востребованных ИТ-специалистов

Наиболее востребованы специалисты, в частности, в инжиниринге, разработке ПО, аналитике и информационной безопасности

Аналитики SuperJob назвали топ-7 наиболее востребованных направлений в 2022 году среди ИТ-специалистов, следует из результатов исследования (есть у РБК).

Наиболее востребованы специалисты в:

• инжиниринге;

• разработке ПО;

• управлении продуктами/проектами;

• внедрении и сопровождении ПО;

• системном администрировании;

• аналитике;

• информационной безопасности/защите информации.

Начинающие программисты PHP получают 90 000-120 000 руб. (на руки, после уплаты налогов), Python — 90 000-120 000 руб., Ruby -100 000-120 000 руб., C++ — 100 000-120 000 руб., а Java — 100 000-130 000 руб.

«Есть четкая зависимость уровня зарплат программистов от «сложности», «престижности» вуза, который они закончили: самые высокие средние заработки в IT в 2022 году — у выпускников МФТИ, МГУ им. Ломоносова ИТМО, МИФИ и МГТУ им.Н.Э.Баумана», — говорится в сообщении.

Годовой прирост средних рыночных зарплат в Москве на 1 декабря составляет в отрасли информационных технологий 16,5%, в строительстве 0 14,7%, в банковской сфере — 11,3%, в кадрах — 12,2%, а в маркетинге, рекламе и PR — 10%.

Кроме того, работодатели из сферы ИТ чаще других организуют обучение сотрудников, проводят корпоративные мероприятия, предлагают полис добровольного медицинского страхования (ДМС).

Ранее сервис hh.ru и школа ИТ-профессий для детей Rebotica выяснили, что россияне в первую очередь хотели бы освоить разработку программ для искусственного интеллекта (33%), если бы снова пошли учиться. 29% выбрали бы аналитику данных, 28% — кибербезопасность. Чуть более 20% респондентов хотели бы стать разработчиками игр и сайтов, а также мобильных приложений.