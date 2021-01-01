Лукашенко отметил вклад «людей в погонах» в безопасность Белоруссии

Он также призвал белорусов перевернуть страницу истории, строить новое будущее и сделать 2021-й годом народного единства. При этом он подчеркнул роль силовиков в сохранении нацбезопасности и обороне государства

Фото: Николай Петров / BelTA / AP

Сотрудники силовых ведомств Белоруссии успешно выступили на защите государственности. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в своем новогоднем поздравлении.

«Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний!», — сказал глава государства.

Он назвал прошедший год ярким и своеобразным, заставившем «белорусов искать ответы на извечные вопросы: «Кто мы?», «Что будет с нами, нашими детьми?», «Куда мы идем?» и «Чего мы хотим?».

Лукашенко отметил, что многие хотят вернуть страну такой, какая она была год назад. «Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней», — сказал президент.