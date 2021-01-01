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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко отметил вклад «людей в погонах» в безопасность Белоруссии

Он также призвал белорусов перевернуть страницу истории, строить новое будущее и сделать 2021-й годом народного единства. При этом он подчеркнул роль силовиков в сохранении нацбезопасности и обороне государства
Фото: Николай Петров / BelTA / AP
Фото: Николай Петров / BelTA / AP

Сотрудники силовых ведомств Белоруссии успешно выступили на защите государственности. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в своем новогоднем поздравлении.

«Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний!», — сказал глава государства.

Он назвал прошедший год ярким и своеобразным, заставившем «белорусов искать ответы на извечные вопросы: «Кто мы?», «Что будет с нами, нашими детьми?», «Куда мы идем?» и «Чего мы хотим?».

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Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что многие хотят вернуть страну такой, какая она была год назад. «Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней», — сказал президент.

По его словам, забывать уроки не стоит, но 2020-й надо отправить в историю. «Во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси», — резюмировал Лукашенко.

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Ранее в декабре минские ОМОНовцы вручили Лукашенко вручили черный берет — знак отличия служащих в отрядах милиции особого назначения. Решение наградить главу государства принял совет командиров отряда. Обычно для получения черного берета нужно пройти специальные испытания.

«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба президенту.

Лукашенко неоднократно подчеркивал роль силовиков в целом и ОМОНа в частности при подавлении протестов, которые продолжаются в Белоруссии с августа.

Автор
Михаил Котляр
Белоруссия Новый год Александр Лукашенко
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