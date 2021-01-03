Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новой смертельной болезни

Ее уже назвали «Болезнью Х», она выявлена у женщины из Демократической Республики Конго. Тесты показали отсутствие вируса Эболы и других известных болезней при наличии симптомов геморрагической лихорадки

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Конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в Демократической Республике Конго (ДРК) могло появиться новое смертельно опасное заболевание. Об этом сообщает CNN.

По его словам, у одной из пациенток из городка Ингенде на западе страны были признаки геморрагической лихорадки. У женщины взяли анализы и отправили на исследование в Национальный институт исследований биомедицины в Киншасе. Они не показали наличие у пациентки Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового ранее не обнаруженного патогена, который назвал «Болезнью Х». По оценкам африканского ученого, новое заболевание может быть столь же заразными, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50%-90% смертности от вируса Эбола (в среднем от вызываемой этим вирусом лихорадки умирает половина пациентов).

Сейчас женщина, у которой выявили неизвестный патоген, изолирована, ей разрешают общаться с родственниками только через пластиковое окно. Личность пациентки держат в секрете, чтобы не подвергать ее и ее близких опасности со стороны местных жителей, которые бояться заразиться вирусом Эбола.