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Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новой смертельной болезни

Ее уже назвали «Болезнью Х», она выявлена у женщины из Демократической Республики Конго. Тесты показали отсутствие вируса Эболы и других известных болезней при наличии симптомов геморрагической лихорадки
Фото: Baz Ratner / Reuters
Фото: Baz Ratner / Reuters

Конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в Демократической Республике Конго (ДРК) могло появиться новое смертельно опасное заболевание. Об этом сообщает CNN.

По его словам, у одной из пациенток из городка Ингенде на западе страны были признаки геморрагической лихорадки. У женщины взяли анализы и отправили на исследование в Национальный институт исследований биомедицины в Киншасе. Они не показали наличие у пациентки Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового ранее не обнаруженного патогена, который назвал «Болезнью Х». По оценкам африканского ученого, новое заболевание может быть столь же заразными, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50%-90% смертности от вируса Эбола (в среднем от вызываемой этим вирусом лихорадки умирает половина пациентов).

ВОЗ зафиксировала вспышку Эболы в Центральной Африке
Общество
Фото:John Moore / Getty Images

Сейчас женщина, у которой выявили неизвестный патоген, изолирована, ей разрешают общаться с родственниками только через пластиковое окно. Личность пациентки держат в секрете, чтобы не подвергать ее и ее близких опасности со стороны местных жителей, которые бояться заразиться вирусом Эбола.

При этом «Болезнь Х» остается только гипотетической. Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения всерьез опасаются новой эпидемии.

Муембе-Тамфум ранее предупреждал, что в будущем человечество столкнется с новыми зоонозными инфекциями, которые передаются от животных к человеку. При этом микробиолог не исключает, что такие болезни могут вызывать пандемии более опасные, чем COVID-19.

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Александра Борисова Угроза не для всех: почему вирус Эбола убивает в Африке, но не в Европе
Мнение
Фото:Baz Ratner / Reuters

Вирус Эбола выявили на территории современных Судана и ДРК в 1976 году. Естественными носителями вируса являются летучие мыши, он также передается некоторым приматам, копытным, свиньям. Предполагается, что начало эпидемии лихорадки Эбола связано с вторжением человека в тропические леса центральной Африки.

С 1976 года было зафиксировано более 30 вспышек лихорадки Эбола по всему миру. Преимущественно они происходили на территори Африки, но также болезнь выявляли в США, Великобритании, Италии, Мали, России, на Филиппинах. В общей сложности заболевание, по официальным данным, унесло жизни 15 тыс. человек при 33 тыс. заболевших.

Последняя эпидемия Эболы началась в Конго 2018 году. К концу 2019-го ее жертвами стали более 2 тыс. человек. В России и других странах с 2019 года доступна вакцина от вируса Эбола. На ее базе была разработана также первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

Автор
Михаил Котляр
Африка Конго болезнь вирус Эбола
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