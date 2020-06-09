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ВОЗ зафиксировала вспышку Эболы в Центральной Африке

В Демократической республике Конго произошла вспышка эпидемии вируса Эбола. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В результате новой вспышки вирусом заразились 12 человек, передает агентство. По данным представителя ВОЗ, случаи заражения выявили в северо-западном городе республики Мбандаке.

У девяти человек вирус уже подтвердили, еще у трех диагноз предварительный, указали в ВОЗ. При этом шесть заразившихся уже умерли, уточнили в организации.

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Фото: Sven Hoppe / Global Look Press

Ранее, 1 июня, ВОЗ сообщила о шести случаях заражения Эболой в Мбандаке. В организации установили, что новые случаи не связаны с предыдущей вспышкой заболевания в Конго, которая произошла в 2018 году. Тогда от вируса в городе погибли 33 человека, указывает Reuters.

Сейчас Конго также ведет борьбу с распространением коронавирусной инфекции и кори, указали в ВОЗ.Согласно последним данным организации, в стране зафиксировали более 4 тыс. случаев заражения COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: Конго, лихорадка Эбола
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