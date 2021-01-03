Русский рэп и немного рока. Какую музыку слушали в России в 2020 году

Дуэт Artik & Asti помимо лидерства в топе треков стал самой прослушиваемой русскоязычной группой. Из иностранных коллективов на первом месте Rammstein. Лидером среди исполнителей-мужчин на русском языке стал рэпер Моргенштерн, на иностранном — канадец The Weeknd. Среди исполнительниц слушатели отдали предпочтение отечественной поп-певице Zivert и американке Билли Айлиш.
Еще один тренд уходящего года, по версии «Яндекс.Музыка», — рост интереса к подкастам. В среднем 28% подписчиков сервиса включали их хотя бы раз в месяц. Среднее время прослушивания на одного пользователя — один час в день. Самым популярным подкастом оказался «ТЕД на русском». Слушателям были интересны темы отношений, воспитания детей и пандемии коронавируса. «Подкасты — пожалуй, самый личный формат контента, почти разговор по душам, поэтому они стали так востребованы на удаленке, когда круг общения резко сузился», — объяснил продюсер подкастов «Яндекс.Музыка» Илья Карпухин.
Топ-5 треков:
- «Снова я напиваюсь» — Slava Marlow
- «Дежавю» — kizaru
- Dynamite — BTS
- Cadillac — Моргенштерн, Элджей
- Blinding Lights — The Weeknd
Запустившийся в России в июле сервис Spotify первые итоги своей работы подвел в начале декабря. По его данным, чаще всего россияне слушают русский и зарубежный рэп. Об этом говорит не только топ самых прослушиваемых треков, но и рейтинг популярных исполнителей. Первое место занял российско-испанский представитель хип-хопа kizaru, Моргенштерн — второй. В пятерке также оказались казахстанский исполнитель Скриптонит, белорусский рэпер ЛСП и российский хип-хопер Boulevard Depo.
Самой любимой исполнительницей у жителей России, по версии Spotify, стала певица Билли Айлиш. Кроме того, пользователи часто слушали поп-рок певицу из России Дору, американку Ариану Гранде, а также российских Алену Швец и Zivert. Из групп россиянам больше всего полюбился южнокорейский мужской бэнд BTS. На втором месте оказался хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda, на третьем — легенда российского рока «Король и Шут» (после смерти лидера коллектива Михаила Горшенева в 2013 году группа прекратила свое существование).
Что касается самых популярных российских музыкантов, которых слушали за рубежом, здесь топ возглавил композитор Петр Чайковский. Его произведения в исполнении оркестров и современных музыкантов добавлены более чем в 100 плей-листов, сообщили в Spotify. Вторым оказался Tony Igy — автор трека Astronomia, который прославился благодаря мему Coffin dance с танцующими носильщиками гробов.
Кстати, в пандемию коронавируса время прослушивания плейлистов для поддержания душевного равновесия среди пользователей Spotify по всему миру выросло на 23%. Кроме того, пользователи стали создавать специальные плейлисты для работы и учебы дома.
Топ-10 треков:
- «Комета» — Jony
- «Любимка» — Niletto
- Blinding Lights — The Weeknd
- «Увезите меня на Дип-хаус» — Gayazov$ Brother$
- Credo — Zivert
- Cadillac — Morgenshtern & Элджей
- Dance Monkey — Tones And I
- «Девочка, танцуй» — Artik & Asti
- X.O — The Limba & Andro
- «Прятки» — HammAli & Navai
На Apple Music самой скачиваемой музыкой в России в 2020-м также стал хип-хоп. Скриптонит, который презентовал свой альбом «2004» еще в начале года, стал самым популярным артистом на платформе. Не было ни одной недели, чтобы пластинка не попадала в топ-10 альбомов чарта Apple Music. В пятерку главных артистов года также вошли Моргенштерн, Zivert, Jony и Artik & Asti.
Итогами музыкального года поделились и в Shazam, одном из самых известных приложений для поиска музыки и текстов песен (сервис принадлежит Apple). Самым запрашиваемым треком в России и по всему миру стала песня Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. Пользователи обращались к Shazam 24,6 млн раз, чтобы распознать этот трек. Это абсолютный рекорд за всю историю приложения, отметили представители приложения.
«ВКонтакте» (сервис Boom)
Топ-10 треков:
- «Луна не знает пути» — Тайпан и Agunda
- РАТАТАТАТА — Моргенштерн и Витя АК
- Cadillac — Моргенштерн и Элджей
- «Сияй» — Ramil`
- X.O — The Limba и Andro
- Kosandra — Kosandra Miyagi & Andy Panda
- «Девочка, танцуй» — Artik & Asti
- «Поболело и прошло» — HENSY
- «Двигаться» — Raim
- «Юность» — Dabro
Самым заметным музыкантом года сервис признал рэпера Моргенштерна. Его релиз «Звездная пыль» получил звание альбома года, а сам исполнитель стал артистом года по версии «ВКонтакте». Кроме того, в топ-30 треков попали четыре песни, записанные Моргенштерном или вместе с ним. Во время самоизоляции, отметили в соцсети, пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz.
Кроме того, пользователи «ВКонтакте» стали больше интересоваться подкастами. По подсчетам сервиса, в этом году число их слушателей выросло в 3,5 раза. Подкастом года стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.
Топ-10 треков:
- Blinding Lights — The Weeknd
- Dance Monkey — Tones and I
- Roses — SAINt JHN
- Ride It — Regard
- «Комета» — Jony
- Life — Zivert
- Bad Guy — Билли Айлиш
- «Любимка» — Niletto
- Say So — Doja Cat
- «Грустный дэнс» — Artik & Asti feat. Артем Качер
Российские любители музыки на фоне пандемии чаще интересовались «плейлистами настроения»: они хотели расслабиться и снять стресс, рассказали РБК в местном представительстве французского сервиса Deezer.
Что же касается самых популярных исполнителей года, в десятку вошли: Zivert, «Король и Шут», Rammstein, The Weeknd, Моргенштерн, Niletto, Jony, Linkin Park, «Кино» и Билли Айлиш. В Deezer добавили, что российские пользователи в этом году были склонны слушать старые треки, 1980–90-х и нулевых.
Топ-10 треков:
- «Ты такая красивая» — Niletto
- РАТАТАТАТА — Моргенштерн, Витя АК
- «Поболело и прошло» — HENSY
- «Любимка» — Niletto
- «Луна не знает пути» — Тайпан, Agunda
- «Она в моем ТикТок» — САМЕДЛИ
- «Она — Оно» — Моргенштерн
- «Комета» — Jony
- Cadillac — Моргенштерн, Элджей
- «Двигаться» — Raim
Русскоязычную поп-музыку стали больше слушать и пользователи сервиса Zaycev.net. Здесь также немало представителей рэпа и хип-хопа. По версии платформы, самые популярные исполнители года — Моргенштерн, Niletto, Zivert, Мэвл, Тима Белорусских.
При этом, как рассказали РБК представители Zaycev.net, пользователи все меньше загружают треки на свои устройства. «Запросы в поиске «скачать» стали значительно реже. Люди привыкают слушать музыку онлайн и приобретать контент по подписке», — отметили там.
В сервисе также добавили, что за 2020 год стало больше треков, которые «плохо сделаны с музыкальной точки зрения, но берут текстами, картинкой, названием». Что касается самых популярных направлений года, в Zaycev.net отметили синтез стилей поп, рэп и хип-хоп. Такую тенденцию там охарактеризовали словами: «Поем и играем то, что нам самим нравится».