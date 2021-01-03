Русский рэп и немного рока. Какую музыку слушали в России в 2020 году

Дуэт Artik & Asti помимо лидерства в топе треков стал самой прослушиваемой русскоязычной группой. Из иностранных коллективов на первом месте Rammstein. Лидером среди исполнителей-мужчин на русском языке стал рэпер Моргенштерн, на иностранном — канадец The Weeknd. Среди исполнительниц слушатели отдали предпочтение отечественной поп-певице Zivert и американке Билли Айлиш.

Еще один тренд уходящего года, по версии «Яндекс.Музыка», — рост интереса к подкастам. В среднем 28% подписчиков сервиса включали их хотя бы раз в месяц. Среднее время прослушивания на одного пользователя — один час в день. Самым популярным подкастом оказался «ТЕД на русском». Слушателям были интересны темы отношений, воспитания детей и пандемии коронавируса. «Подкасты — пожалуй, самый личный формат контента, почти разговор по душам, поэтому они стали так востребованы на удаленке, когда круг общения резко сузился», — объяснил продюсер подкастов «Яндекс.Музыка» Илья Карпухин.

Spotify

Топ-5 треков: «Снова я напиваюсь» — Slava Marlow «Дежавю» — kizaru Dynamite — BTS Cadillac — Моргенштерн, Элджей Blinding Lights — The Weeknd

Запустившийся в России в июле сервис Spotify первые итоги своей работы подвел в начале декабря. По его данным, чаще всего россияне слушают русский и зарубежный рэп. Об этом говорит не только топ самых прослушиваемых треков, но и рейтинг популярных исполнителей. Первое место занял российско-испанский представитель хип-хопа kizaru, Моргенштерн — второй. В пятерке также оказались казахстанский исполнитель Скриптонит, белорусский рэпер ЛСП и российский хип-хопер Boulevard Depo.

Самой любимой исполнительницей у жителей России, по версии Spotify, стала певица Билли Айлиш. Кроме того, пользователи часто слушали поп-рок певицу из России Дору, американку Ариану Гранде, а также российских Алену Швец и Zivert. Из групп россиянам больше всего полюбился южнокорейский мужской бэнд BTS. На втором месте оказался хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda, на третьем — легенда российского рока «Король и Шут» (после смерти лидера коллектива Михаила Горшенева в 2013 году группа прекратила свое существование).

Что касается самых популярных российских музыкантов, которых слушали за рубежом, здесь топ возглавил композитор Петр Чайковский. Его произведения в исполнении оркестров и современных музыкантов добавлены более чем в 100 плей-листов, сообщили в Spotify. Вторым оказался Tony Igy — автор трека Astronomia, который прославился благодаря мему Coffin dance с танцующими носильщиками гробов.

Кстати, в пандемию коронавируса время прослушивания плейлистов для поддержания душевного равновесия среди пользователей Spotify по всему миру выросло на 23%. Кроме того, пользователи стали создавать специальные плейлисты для работы и учебы дома.

Apple Music

Топ-10 треков: «Комета» — Jony «Любимка» — Niletto Blinding Lights — The Weeknd «Увезите меня на Дип-хаус» — Gayazov$ Brother$ Credo — Zivert Cadillac — Morgenshtern & Элджей Dance Monkey — Tones And I «Девочка, танцуй» — Artik & Asti X.O — The Limba & Andro «Прятки» — HammAli & Navai



На Apple Music самой скачиваемой музыкой в России в 2020-м также стал хип-хоп. Скриптонит, который презентовал свой альбом «2004» еще в начале года, стал самым популярным артистом на платформе. Не было ни одной недели, чтобы пластинка не попадала в топ-10 альбомов чарта Apple Music. В пятерку главных артистов года также вошли Моргенштерн, Zivert, Jony и Artik & Asti.

Итогами музыкального года поделились и в Shazam, одном из самых известных приложений для поиска музыки и текстов песен (сервис принадлежит Apple). Самым запрашиваемым треком в России и по всему миру стала песня Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. Пользователи обращались к Shazam 24,6 млн раз, чтобы распознать этот трек. Это абсолютный рекорд за всю историю приложения, отметили представители приложения.

«ВКонтакте» (сервис Boom)

Топ-10 треков: «Луна не знает пути» — Тайпан и Agunda РАТАТАТАТА — Моргенштерн и Витя АК Cadillac — Моргенштерн и Элджей «Сияй» — Ramil` X.O — The Limba и Andro Kosandra — Kosandra Miyagi & Andy Panda «Девочка, танцуй» — Artik & Asti «Поболело и прошло» — HENSY «Двигаться» — Raim «Юность» — Dabro

Самым заметным музыкантом года сервис признал рэпера Моргенштерна. Его релиз «Звездная пыль» получил звание альбома года, а сам исполнитель стал артистом года по версии «ВКонтакте». Кроме того, в топ-30 треков попали четыре песни, записанные Моргенштерном или вместе с ним. Во время самоизоляции, отметили в соцсети, пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz.

Кроме того, пользователи «ВКонтакте» стали больше интересоваться подкастами. По подсчетам сервиса, в этом году число их слушателей выросло в 3,5 раза. Подкастом года стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.

Deezer

Топ-10 треков: Blinding Lights — The Weeknd Dance Monkey — Tones and I Roses — SAINt JHN Ride It — Regard «Комета» — Jony Life — Zivert Bad Guy — Билли Айлиш «Любимка» — Niletto Say So — Doja Cat «Грустный дэнс» — Artik & Asti feat. Артем Качер

Российские любители музыки на фоне пандемии чаще интересовались «плейлистами настроения»: они хотели расслабиться и снять стресс, рассказали РБК в местном представительстве французского сервиса Deezer.

Что же касается самых популярных исполнителей года, в десятку вошли: Zivert, «Король и Шут», Rammstein, The Weeknd, Моргенштерн, Niletto, Jony, Linkin Park, «Кино» и Билли Айлиш. В Deezer добавили, что российские пользователи в этом году были склонны слушать старые треки, 1980–90-х и нулевых.

Zaycev.net

Топ-10 треков: «Ты такая красивая» — Niletto РАТАТАТАТА — Моргенштерн, Витя АК «Поболело и прошло» — HENSY «Любимка» — Niletto «Луна не знает пути» — Тайпан, Agunda «Она в моем ТикТок» — САМЕДЛИ «Она — Оно» — Моргенштерн «Комета» — Jony Cadillac — Моргенштерн, Элджей «Двигаться» — Raim

Русскоязычную поп-музыку стали больше слушать и пользователи сервиса Zaycev.net. Здесь также немало представителей рэпа и хип-хопа. По версии платформы, самые популярные исполнители года — Моргенштерн, Niletto, Zivert, Мэвл, Тима Белорусских.

При этом, как рассказали РБК представители Zaycev.net, пользователи все меньше загружают треки на свои устройства. «Запросы в поиске «скачать» стали значительно реже. Люди привыкают слушать музыку онлайн и приобретать контент по подписке», — отметили там.

В сервисе также добавили, что за 2020 год стало больше треков, которые «плохо сделаны с музыкальной точки зрения, но берут текстами, картинкой, названием». Что касается самых популярных направлений года, в Zaycev.net отметили синтез стилей поп, рэп и хип-хоп. Такую тенденцию там охарактеризовали словами: «Поем и играем то, что нам самим нравится».