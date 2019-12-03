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Apple назвала лучшие российские подкасты в 2019 году
Компания составила два рейтинга — самых популярных, а также лучших новых российских подкастов, выходящих в приложении Apple Podcasts. В них вошли по 25 подкастов, связанных в том числе с музыкой, кинематографом и литературой
Фото: EPA / ТАСС

Корпорация Apple назвала лучшие российские подкасты 2019 года, которые выкладываются в приложении Apple Podcasts. Компания представила два списка, один из которых включает в себя самые популярные новые подкасты, а второй — все самые популярные подкасты. Об этом говорится в пресс-релизе Apple, поступившем в РБК.

«Этот год в России был богат на подкасты. Ведущие медиаорганизации и независимые авторы подарили нам массу новых выпусков. Подкасты завоевали всеобщее внимание, приняв на себя освещение важных моментов и событий из жизни современного общества», — говорится в сообщении.

«В этом году мы были счастливы услышать новые голоса, которые позволили в том числе по-новому взглянуть на исторические события», — отметил вице-президент подразделения Apple Music и международного контента Оливер Шуссер. По его словам, документальные подкасты-расследования в этом году снова возглавили чарты по всему миру.

В пятерку самых популярных новых подкастов попали «Так вышло» от Екатерины Кронгауз и Андрея Бабицкого, «Английский по песням» (о том, как учить английский язык по музыкальным композициям 1990-х и 2000-х), «Сперва роди» (о детях и о том, как их воспитывать), «В предыдущих сериях» (о главных новинках сериалов) и «Полка».

Также в рейтинге наиболее популярных новинок в мире российских подкастов оказались:

  • «TED на русском языке»
  • «Короче, история»
  • «Собака съела дневник»
  • «Деньги пришли»
  • «Время Перемен»
  • «Сядь, подыши»
  • «Не перебивай»
  • «Перемотка»
  • «Эмоциональный интеллигент»
  • «Кто бы говорил»
  • «Мы не договорили!»
  • #sekta podcast
  • «О, что я узнал»
  • «Зачем я это увидел?»
  • «От хора до хардкора»
  • STUDIO 21 Podcasts
  • «Шум и яркость»
  • «Восемь историй из 90-х»
  • Gurov Digital
  • W-Talk

Пятерку самых популярных российских подкастов 2019 года составили «Пожалуй, самая красивая музыка на свете!», «ЕвроХит топ-40 «Европа Плюс» Official — новинки песен», Radio Record, «Русский танцпол» и «Брендятина — истории брендов».

Среди других подкастов этого рейтинга оказались:

  • «Лекции Arzamas»
  • 6 Minute English
  • «Два по цене одного»
  • «Это разве секс? 18+»
  • «Личная эффективность»
  • «Чтение»
  • «НОРМ»
  • KuJi Podcast
  • «180 градусов»
  • «Как жить»
  • «Так вышло»
  • «Это непросто»
  • «Подкаст «Лайфхакера»
  • «Давай поговорим»
  • «Игры разума»
  • «Медуза в курсе»
  • «Английский по песням»
  • «Учим английский с Don’t Speak»
  • «Сперва роди»
  • «Книжный базар»
Автор: Михаил Юшков
Теги: Apple
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