Apple назвала лучшие российские подкасты в 2019 году

Компания составила два рейтинга — самых популярных, а также лучших новых российских подкастов, выходящих в приложении Apple Podcasts. В них вошли по 25 подкастов, связанных в том числе с музыкой, кинематографом и литературой

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Корпорация Apple назвала лучшие российские подкасты 2019 года, которые выкладываются в приложении Apple Podcasts. Компания представила два списка, один из которых включает в себя самые популярные новые подкасты, а второй — все самые популярные подкасты. Об этом говорится в пресс-релизе Apple, поступившем в РБК.

«Этот год в России был богат на подкасты. Ведущие медиаорганизации и независимые авторы подарили нам массу новых выпусков. Подкасты завоевали всеобщее внимание, приняв на себя освещение важных моментов и событий из жизни современного общества», — говорится в сообщении.

«В этом году мы были счастливы услышать новые голоса, которые позволили в том числе по-новому взглянуть на исторические события», — отметил вице-президент подразделения Apple Music и международного контента Оливер Шуссер. По его словам, документальные подкасты-расследования в этом году снова возглавили чарты по всему миру.

В пятерку самых популярных новых подкастов попали «Так вышло» от Екатерины Кронгауз и Андрея Бабицкого, «Английский по песням» (о том, как учить английский язык по музыкальным композициям 1990-х и 2000-х), «Сперва роди» (о детях и о том, как их воспитывать), «В предыдущих сериях» (о главных новинках сериалов) и «Полка».

Также в рейтинге наиболее популярных новинок в мире российских подкастов оказались: