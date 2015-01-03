Спасатели обнаружили два крупных объекта в районе поисков борта AirAsia

В районе поисков пропавшего пассажирского самолета AirAsia на глубине 30 м найдены два крупных объекта, специалисты пытаются получить их изображения

Фото: REUTERS 2014

Спасатели обнаружили два крупных объекта в районе поисков пассажирского самолета AirAsia. Об этом журналистам рассказал руководитель спасательного ведомства Индонезии Бамбанг Соэлистьо, передает Reuters.

Найденные фрагменты находятся на глубине 30 м, рассказал он. Размер первого объекта – 9,4 х 4,8 х 0,4 м, второго – 7,2 х 0,5 м. Специалисты пытаются получить их изображения с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов, добавил спасатель. Операцию затрудняют большие волны в районе поиска.

Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia, выполнявший рейс Сурабая – Сингапур, пропал в небе над Индонезией 28 декабря 2014 года. На его борту находились 162 человека – 155 пассажиров и семь членов экипажа.

30 декабря спасатели нашли в районе поисковой операции тела и спасательные жилеты. На сегодняшний день обнаружены тела 30 человек.

31 декабря индонезийские спасательные службы сообщили об обнаружении под водой фюзеляжа пропавшего лайнера. Снимки, полученные при помощи эхолокационного оборудования, показали, что корпус самолета лежит в перевернутом положении на глубине 24–30 м.

В пятницу спасатели обнаружили предположительные обломки хвостовой части самолета. «В 7:34 утра мы обнаружили обломки, которые предположительно являются хвостовой частью самолета», – заявил командир военного корабля «Бунг Томо» ВМС Индонезии полковник Яяан Софьян. Объект обнаружен на глубине 29 м. Ранее CBSnews сообщал, что в хвостовой части самолета Airbus A320-200 находятся «черные ящики».

В поисках пассажирского самолета принимают участие два борта МЧС России – Ил-76 и Бе-200.