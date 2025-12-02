Министр призвала закрыть въезд в США из стран, откуда едут за «халявой»

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что рекомендует полностью запретить въезд в страну из государств, которые наводняют ее «убийцами, паразитами и любителями халявы». Об этом она написала в X.

«Я только что встречалась с президентом [США Дональдом Трампом]. Я рекомендую ввести полный запрет на въезд из каждой чертовой страны, которая наводняет нашу нацию убийцами, паразитами и любителями халявы», — заявила Ноэм.

Материал дополняется