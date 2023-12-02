Ученые рассказали об эвакуации станции СССР с отколовшегося айсберга А23а

Айсберг А23а площадью 4,3 тыс. кв. км откололся от шельфового ледника еще в 1986 году, но пришел в движение лишь недавно. Ученые напомнили РБК, что тогда на нем находилась советская станция, которую было решено эвакуировать

Советская станция «Дружная-1» (Фото: aari.ru)

Айсберг А23а, который недавно пришел в движение в Антарктиде, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году, когда на нем находилась советская станция «Дружная-1». Об этом событии и эвакуации дрейфующей станции напомнил РБК океанолог Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Бессонов.

По словам ученого, на станции работали геологи: проводились обширные исследования близлежащих к полуострову горных хребтов, осадочных пород, полезных ископаемых. Когда айсберг откололся от ледника, там оставалось значительное количество научного оборудования, указал он.

«Рассчитав возможные координаты нахождения айсберга, мы передали их на ближайшее к месту дрейфа айсберга немецкое научно-исследовательское судно Polarstern. В первый раз по причине плохой видимости с вертолета найти айсберг не удалось. Но 11 ноября 1986 года при идеальных погодных условиях пилоты смогли обнаружить айсберг буквально в 2,5 км от указанной нами точки», — рассказал Бессонов.

После получения подтверждения о сохранности базы и оборудования было принято решение о его эвакуации и изменении всей программы сезонной части 33-й Советской антарктической экспедиции, добавил ученый. «В начале февраля 1987 года дизель-электроход «Капитан Кондратьев» подошел к айсбергу. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института высадились на него и благополучно эвакуировали оборудование сезонной базы», — отметил он.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, потом находился на мели и только минувшей весной начал дрейфовать. Площадь айсберга составляет около 4320 кв. км, что делает его самым большим в мире. У айсберга есть шанс просуществовать еще несколько лет, если он попадет в систему круговорота Уэдделла, сообщал Арктический и антарктический институт. Но может растаять и быстрее, если выйдет в море Скоша.

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ Фото: Сергей Кашин / ААНИИ Фото: Сергей Кашин / ААНИИ Фото: Сергей Кашин / ААНИИ Фото: Сергей Кашин / ААНИИ Фото: Сергей Кашин / ААНИИ Фото: Courtesy of European Union / Copernicus Sentinel-3 / Reuters

О том, что айсберг А23а вскоре растает, говорит и Бессонов. По словам ученого, единственное отличие этого от других айсбергов в том, что он почти 37 лет стоял почти на одном месте. «А сейчас ускорился и стал уходить все больше на север, в более теплые воды (это Южное полушарие). А сейчас он находится в том месте, откуда большинство айсбергов уносит в Атлантический океан и там они и исчезают», — пояснил он.

Поскольку айсберг очень большой — примерно 70 на 78 км, — он не будет таять весь равномерно, отмечает ученый, а скорее всего, распадется на несколько кусков; а те, в свою очередь, будут еще распадаться. «Посмотрим, как айсберг А23а будет двигаться, как будет разрушаться по пути. Остров Южная Георгия — то место, которое может испытать его воздействие. Но это воздействие локальное. Это единственная, пожалуй, опасность. Когда айсберг плывет, за ним, безусловно, тянется хвост более пресной, холодной воды. Глыба оттаивает, айсберг как бы загрязняет, охлаждает воду своей чистой пресной водой», — заключил Бессонов, добавив, что глобальных последствий от этого айсберга никаких не последует.

Как уточнил РБК ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН кандидат географических наук Андрей Глазовский, в истории были отколовшиеся айсберги размером около 12 тыс. кв. км, тогда как А23а — около 4 тыс. кв. км. «То есть айсберг не самый большой из наблюдавшихся, он самый большой из тех, которые сейчас плывут. То есть если и будут какие-то последствия, то только локальные, для острова Южная Георгия», — отметил он.

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«Айсберги откалываются регулярно. Это естественный природный процесс. Никакого негативного влияний на природную среду таяние айсберга А23а не окажет, он просто растает — и все, добавив какое-то количество пресной воды в соленые воды океана. Какого-то существенного влияния на уровень океана и островные государства это не окажет. Для судов тоже опасности нет, все суда оснащены спецоборудованием и видят его. В современных условиях айсберги легко отслеживаются со спутников и на радарах научно-исследовательских и рыбопромысловых судов», — пояснили РБК в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Это уже второй по счету огромный кусок, отколовшийся от ледника Бранта за последние два года. Так, в феврале 2021-го от него откололся айсберг площадью 1270 кв. км, который по своим размерам сопоставим с площадью Санкт-Петербурга.