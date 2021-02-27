Гигантский айсберг откололся от Антарктиды

Видео: British Antarctic Survey

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Айсберг площадью 1270 кв/ км откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании (BAS).

Размеры отделившегося куска практически сопоставимы с административной площадью Санкт-Петербурга (1439 кв км). «В ближайшие недели или месяцы айсберг может исчезнуть; или он может сесть на мель и остаться рядом с шельфовым ледником Бранта», — сказал директор службы, профессор Дэйм Джейн Фрэнси.

На леднике толщиной 150 м, от которого откололась гигантская часть, расположена исследовательская станция британцев «Галлея». Случившееся не повредило ей. Крупные трещины по леднику распространяются постепенно и впервые появились на нем еще десять лет назад, дав BAS время подготовиться.