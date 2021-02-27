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Гигантский айсберг откололся от Антарктиды

Видео: British Antarctic Survey
Видео: British Antarctic Survey
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Айсберг площадью 1270 кв/ км откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании (BAS).

Размеры отделившегося куска практически сопоставимы с административной площадью Санкт-Петербурга (1439 кв км). «В ближайшие недели или месяцы айсберг может исчезнуть; или он может сесть на мель и остаться рядом с шельфовым ледником Бранта», — сказал директор службы, профессор Дэйм Джейн Фрэнси.

На леднике толщиной 150 м, от которого откололась гигантская часть, расположена исследовательская станция британцев «Галлея». Случившееся не повредило ей. Крупные трещины по леднику распространяются постепенно и впервые появились на нем еще десять лет назад, дав BAS время подготовиться.

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Фото:Anna Soina / AntarcticCenter / Facebook

«В 2016 году BAS предпринял меры предосторожности, переместив исследовательскую станцию «Галлея» на 32 км вглубь суши», — уточняется в сообщении.

В момент откола айсберга на леднике не было никого из 12 сотрудников «Галлеи». С 2017 года персонал направляется на станцию только во время антарктического лета. Сейчас станция закрыта на зимовку, работники покинули ее в середине февраля.

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Осенью 2019-го от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд т. Его размер составлял 1636 кв. км, или 50 км на 30 км. Институт океанографии Скриппса отмечал, что это первый случай отделения айсберга такого размера с шельфового ледника Эймери с 1963 года.

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