Крупнейший айсберг на Земле возобновил движение в сторону Антарктиды

Крупнейший айсберг на Земле А23а начал активное движение в сторону берегов Антарктиды, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь айсберга составляет около 4170 кв. км, что, как отметили в ААНИИ, в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга. «Будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном счете дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году», — уточнили в институте.

20 июня ученые из Международного центра комплексного развития горных районов сообщили, что из-за таяния ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях под угрозой находится существование 2 млрд человек, живущих на территориях, где проходят идущие с этих гор реки. Гиндукуш расположен на территории Афганистана и Пакистана, некоторые горные вершины достигают более 7 тыс. м в высоту.

«Таяние снега, ледников и вечной мерзлоты будет означать, что стихийные бедствия, по прогнозам, участятся и станут более смертоносными и дорогостоящими», — предупредили специалисты центра и призвали к сокращению выбросов.