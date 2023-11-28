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Крупнейший в мире айсберг А23а вынесло на чистую воду. Фоторепортаж

ААНИИ: крупнейший в мире айсберг может скоро расстаять

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ
Фото: Сергей Кашин / ААНИИ
Фото: Сергей Кашин / ААНИИ
Фото: Сергей Кашин / ААНИИ
Фото: Сергей Кашин / ААНИИ
Фото: Сергей Кашин / ААНИИ
Фото: Courtesy of European Union / Copernicus Sentinel-3 / Reuters

На чистую воду в Южном океане вынесло крупнейший в мире айсберг А23а, сообщил Арктический и антарктический институт (ААНИИ). Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, потом находился на мели и только минувшей весной начал дрейфовать. У айсберга есть шанс просуществовать еще несколько лет, если он попадет в систему круговорота Уэдделла, пишет ААНИИ. Но может растаять и быстрее, если выйдет в море Скоша.

«За антарктическую зиму, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, он проделал путь длинной 1118 морских миль. За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел. На текущий момент его площадь составляет около 4170 кв. км, что вдвое больше площади Петербурга», — сообщили в ААНИИ.

Крупнейший в мире айсберг А23а вынесло на чистую воду

 

Теги
айсберг Антарктида
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