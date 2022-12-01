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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Город ,  
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Замначальника главка МЧС Москвы задержали из-за взятки

В Москве на два дня задержали Сергея Зотова — главного госинспектора города по маломерным судам и замначальника главка МЧС — из-за коррупции, пишет «РИА Новости»
Сергей Зотов
Сергей Зотов (Фото: moscow.mchs.gov.ru)

Сотрудники правоохранительных органов задержали главного государственного инспектора Москвы по маломерным судам Сергея Зотова из-за коррупции. Об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

По данным первого агентства, его задержали по статье о получении взятки должностным лицом (ч. 2 ст. 290 УК). Она предусматривает предельное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. По информации второго агентства, силовики его задержали на двое суток.

Зотов также занимает должность заместителя начальника главного управления МЧС по Москве.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

Полтора месяца назад, в середине октября, сотрудники правоохранительных органов задержали начальника контрольно-ревизионного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Репина, рассказали РБК источники.

Днем позднее его арестовал Басманный суд Москвы. По данным «РИА Новости», его арестовали по делу о взятке в бытность его главой омского УФНС.

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МЧС взятка задержание
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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