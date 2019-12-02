СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге

В результате аварии пострадали два человека. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, у одного из них легкие травмы, другой — в состоянии средней тяжести. СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ч. 1 ст. 216 УК).

Прокурор региона Сергей Берижицкий поручил прокуратуре Оренбурга провести проверку. Власти ввели в городе режим ЧС. Первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин заявил, что это необходимо для того, чтобы обеспечить работу специальных служб, организовать объезды и принять прочие меры по ликвидации последствий аварии.