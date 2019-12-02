СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге

Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге. Запись опубликовано в YouTube-канале ведомства.
На кадрах виден обрушившийся пролет моста, перевернутый грузовик и другой пострадавший автомобиль.
Ранее видео с места аварии опубликовано МЧС. Конструкция располагалась на улице Терешковой, на въезде в город со стороны колхоза имени Ленина. По данным МЧС, авария произошла во время ремонтных работ при проезде большегрузного автомобиля с прицепом. Площадь обрушения составила около 200 м.