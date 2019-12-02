СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 02 дек, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 02 дек, 15:59
Как НАТО собирается лечить «смерть мозга» Политика, 00:00 Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан Финансы, 00:00 Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева Бизнес, 00:00 На Кубани загорелся пассажирский автобус Общество, 02 дек, 23:55 Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов Финансы, 02 дек, 23:37 Месси в шестой раз в карьере получил «Золотой мяч» Спорт, 02 дек, 23:34 Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика Общество, 02 дек, 23:30 Путин утвердил поправки к госбюджету до 2021 года Экономика, 02 дек, 23:22 Личный опыт: я живу в частном доме РБК и Элитная недвижимость, 02 дек, 23:20 В Воронежской области осудили истязавших ребенка супругов Общество, 02 дек, 22:40 СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге Общество, 02 дек, 22:39 Правительство внесло в Госдуму документ о биологической безопасности Общество, 02 дек, 22:36 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 02 дек, 22:35 Тегеран заявил о провале попыток США сорвать экспорт нефти из Ирана Политика, 02 дек, 22:25
Общество ,  
0 
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Пострадали два человека. СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Власти Оренбурга ввели в городе режим ЧС

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге. Запись опубликовано в YouTube-канале ведомства.

На кадрах виден обрушившийся пролет моста, перевернутый грузовик и другой пострадавший автомобиль.

Ранее видео с места аварии опубликовано МЧС. Конструкция располагалась на улице Терешковой, на въезде в город со стороны колхоза имени Ленина. По данным МЧС, авария произошла во время ремонтных работ при проезде большегрузного автомобиля с прицепом. Площадь обрушения составила около 200 м.

Общество
После обрушения моста в Оренбурге ввели режим ЧС

В результате аварии пострадали два человека. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, у одного из них легкие травмы, другой — в состоянии средней тяжести. СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ч. 1 ст. 216 УК).

Прокурор региона Сергей Берижицкий поручил прокуратуре Оренбурга провести проверку. Власти ввели в городе режим ЧС. Первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин заявил, что это необходимо для того, чтобы обеспечить работу специальных служб, организовать объезды и принять прочие меры по ликвидации последствий аварии.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Оренбург, обрушение моста, Следственный Комитет РФ, видео
Материалы по теме
После обрушения моста в Оренбурге ввели режим ЧС
Общество
Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбурге
Общество
После обрушения моста в Оренбурге завели уголовное дело
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter