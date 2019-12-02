После обрушения моста в Оренбурге ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на муниципальном уровне в Оренбурге в связи с обрушением моста. Об этом сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин, пишет ТАСС.

Во время заседания оперативного штаба Балыкин заявил, что происшествие по всем критериям квалифицируется как режим ЧС муниципального уровня. После этого участники заседания согласились ввести его.

По словам Балыкина, мера необходима для ликвидации последствия аварии. «Необходима работа служб, обеспечение объездов и так далее», — сказал он.

Инцидент произошел на северном выезде из Оренбурга около 19:10 по местному времени (17:10 мск). Рухнул 200-метровый участок находившегося на ремонте моста. По предварительной версии, причиной стал проезжавший в этот момент по мосту грузовик с полуприцепом.