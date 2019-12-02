После обрушения моста в Оренбурге завели уголовное дело

Из-за частичного обрушения автомобильного моста в Оренбурге завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).
Прокурор региона Сергей Берижицкий поручил прокуратуре Оренбурга провести проверку в связи с происшествием. В ходе нее прокуроры дадут оценку действиям подрядных организаций, осуществлявших ремонт моста.
Инцидент произошел вечером 2 декабря на выезде из Оренбурга в сторону поселка имени Ленина. При обрушении нескольких пролетов виадука пострадали два человека.
Как сообщали РБК в пресс-службе МЧС России, мост не выдержал большегрузного автомобиля с полуприцепом. В момент ЧП на нем находилась Lada Priora.