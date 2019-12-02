Общество , 02 дек, 20:25 Сделано для агрегаторов
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Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге.
На кадрах, поступивших в распоряжение РБК, виден обрушившийся пролет моста, перед ним поперек проезжей части лежит перевернутый грузовой автомобиль.
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря. Путепровод располагался на улице Терешковой на северном въезде в город.
Мост обрушился во время прохождения по нему грузового автомобиля с полуприцепом. Рухнул пролет длиной 200 м.