Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге.

Видео: МЧС РФ

На кадрах, поступивших в распоряжение РБК, виден обрушившийся пролет моста, перед ним поперек проезжей части лежит перевернутый грузовой автомобиль.

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря. Путепровод располагался на улице Терешковой на северном въезде в город.

Мост обрушился во время прохождения по нему грузового автомобиля с полуприцепом. Рухнул пролет длиной 200 м.