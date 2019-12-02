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Италия стала самым популярным направлением россиян на Рождество
Чаще всего россияне покупали путевки на католическое Рождество в те европейские страны, куда предлагаются пакетные туры на базе чартерных перелетов. Тройку лидеров составили Италия, Чехия и Австрия
Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Италия, Чехия и Австрия вошли в тройку самых популярных направлений у российских туристов для поездок на католическое Рождество, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Наибольшей популярностью пользуется Италия: недельный тур на двоих на базе чартерного перелета с включенным завтраком обойдется россиянам в 36 тыс. руб. оператором TUI и до 60 тыс. руб. «Библио-Глобусом». Главной причиной популярности Италии в качестве отпуска в АТОР назвали появление доступных турпакетов на базе чартерных рейсов.

В компании TUI чартерная программа перелетов в Италию доступна весь декабрь, а многие другие направления Европы предлагаются только на базе регулярных рейсов. Эксперты «Интуриста» также отметили увеличение числа бронирований Италии после постановки собственной чартерной программы в Верону на зимний сезон. Отмечается, что россияне бронируют как экскурсионные программы по Италии, так и туры на горнолыжные курорты. Помимо этого, активно покупаются сити-туры и комбинированные маршруты в Италии.

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Восьмидневное путешествие в столицу Чехии Прагу на одного человека с перелетом и завтраками обойдется минимум в 28 тыс. руб. (PAC Group), за семидневный тур на двоих придется заплатить более 90 тыс. руб. («Библио-Глобус»). В Австрию, где в этом году отмечается 150-летие Венской оперы, оператор «Интурист» предлагает тур «Опера для всех». Стоимость такого тура на семь дней с перелетом, страховкой, проживанием и экскурсией в оперу на двоих начинается от €732 (порядка 60 тыс. руб.).

Отмечается, что средняя стоимость рождественского недельного тура в Европу составляет около 80–85 тыс. руб. на двоих. Кроме того, в АТОР заявили о росте на 25% турпотока россиян в страны Прибалтики, что объясняется доступными ценами и наличием железнодорожной и автобусной перевозок. Согласно данным экспертов продажи рождественских туров остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Больше половины предложений было забронировано уже к середине осени. Средняя продолжительность туров в европейские страны составляет от трех до семи дней, самый популярный тип питания — завтраки, а наиболее востребованные классы отелей — три-четыре звезды.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Рождество, Италия, АТОР, туристы
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