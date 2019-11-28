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Эксперты World Travel Awards признали Москву лучшим городом для туристов
Российская столица получила награду в номинации «Лучшее туристское направление. Город», обойдя Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк и Париж. В 2020 году финал премии состоится в Москве
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва стала победителем международной туристской премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Об этом сообщается на сайте премии.

«Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили «туристический Оскар» в главной номинации — «Лучшее туристское направление. Город», — написал в своем Instagram мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр поблагодарил экспертов, назвав их решение высокой оценкой властей города и всех москвичей. Он заявил, что с начала текущего года столицу посетили 19,5 млн туристов.

Вместе с Москвой в этой номинации были представлены Санкт-Петербург, Лиссабон, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Сидней и другие крупные города мира, отмечается на сайте мэрии.

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Организаторы премии заявили Москву в пяти номинациях: «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее направление для спортивного туризма», «Лучшее направление в сфере делового туризма» и «Лучшее культурное направление. Город».

Церемония награждения победителей прошла 28 ноября в городе Маскат в Омане. Следующий финал премии пройдет в 2020 году в Москве.

Международная премия была учреждена в 1993 году. Ее победителей выявляют в два этапа. Сначала номинантов отбирают онлайн-голосованием, затем лучших выбирает жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли, представителей профильных СМИ и общественности. В текущем году премия вручалась более чем в 80 номинациях. Наградами были отмечены лучшие авиалинии, отели, наиболее привлекательные города, достопримечательности и курорты.

В июне Санкт-Петербург победил в номинации «Ведущее направление для путешествия в Европе — 2019», опередив Москву, Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Париж и Рим.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, туризм, премия
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