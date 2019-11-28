Эксперты World Travel Awards признали Москву лучшим городом для туристов

Российская столица получила награду в номинации «Лучшее туристское направление. Город», обойдя Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк и Париж. В 2020 году финал премии состоится в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва стала победителем международной туристской премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Об этом сообщается на сайте премии.

«Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили «туристический Оскар» в главной номинации — «Лучшее туристское направление. Город», — написал в своем Instagram мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр поблагодарил экспертов, назвав их решение высокой оценкой властей города и всех москвичей. Он заявил, что с начала текущего года столицу посетили 19,5 млн туристов.

Вместе с Москвой в этой номинации были представлены Санкт-Петербург, Лиссабон, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Сидней и другие крупные города мира, отмечается на сайте мэрии.