Федерация еврейских общин не приняла объяснения муфтия слов о «врагах»

Федерация еврейских общин России не приняла объяснения муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, который ранее заявил, что его слова о «врагах Аллаха» исказили, об этом сказал РБК руководитель департамента общественных связей федерации Борух Горин.

«Мы не услышали никаких объяснений. Вместо объяснений своих слов [муфтием] было сказано, что все все неправильно поняли, и на самом деле ничего не было, и это все придумали сатанисты. Это мы, конечно, не принимаем», — заявил Горин.

Речь идет о словах Межиева, сказанных им в эфире ток-шоу «Чеченская история. Война и мир». Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал высказывания муфтия о том, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм». Муфтий заявил это на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября. Лазар назвал их оскорбительными для всего еврейского народа и иудеев. По мнению раввина, они «направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет».

В ответ Межиев заявил, что в передаче речь шла не только о «врагах Аллаха», но и всего человечества, а именно о том «зле, которое объединилось под одним флагом, — Запад». По словам муфтия, конкретно еврейская нация не имелась в виду, речь шла лишь о «сионистах, которые чинят геноцид».

Горин, в свою очередь, отметил, что перевод был на сайте государственного телевидения в Грозном, и эти слова «почему-то никто не опровергал». Он добавил, что сам ролик, который был на чеченском, «почему-то тоже исчез». «Мы не считаем это объяснением. Это просто это какая-то странная форма дезавуирования заявления. Настолько странная, что и дезавуированием его называть сложно», — заключил представитель Федерации еврейских общин.