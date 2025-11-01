Муфтий Чечни ответил на критику раввина его слов о «врагах Аллаха»

Главный раввин России раскритиковал слова Межиева о том, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм». Муфтий заявил, что его слова были искажены

Салах-Хаджи Межиев (Фото: dumchr / Telegram)

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев в ответ на критику главного раввина России Берла Лазара заявил, что его слова о «врагах Аллаха», сказанные им в эфире ток-шоу «Чеченская история. Война и мир», исказили. Заявление Межиева опубликовал телеграм-канал Духовного управления мусульман республики.

По словам муфтия, 20 октября вышла передача на чеченском языке, которая «направлена против атеистов, не просто атеистов, а тех грязных атеистов, которые распространяют нечисть, наговаривают на бога, на всевышнего Аллаха, на пророка Мухаммеда».

«Из нашей передачи, из моего текста перевели два слова про атеистов и бросили в интернет. На что отреагировал главный раввин России Берл Лазар. <...> Если он опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это его большая проблема. В таком случае надо спросить у знающих, а тем более у нас, что мы подразумевали под этим текстом и о чем вообще речь шла», — сказал Межиев.

В передаче речь шла не только о «врагах Аллаха», но и о врагах всего человечества, заверил он. К ним муфтий отнес то «зло, которое объединилось под одним флагом, — Запад». Он пояснил, что конкрентно еврейская нация не имелась ввиду, а речь шла о «сионистах, которые чинят геноцид».

Межиев заверил, что мусульмане относятся «справедливо» и «с уважением» ко всем нациям, религиям и конфессиям, как завещал пророк.

«Насчет нашей проповеди, которая была на чеченском языке, все чеченцы прекрасно понимают, что мы не имеем в виду никакую нацию и никакую религию, мы имеем в виду шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами, ни с пророческими законами, ни с семейными ценностями, ни с чем», — заявил он.

Накануне Лазар раскритиковал слова Межиева о том, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм», назвав их оскорбительными для всего еврейского народа и их веры. По мнению раввина, они «направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет».

Межиева в 2014 году избрали на должность председателя Духовного управления мусульман Чечни, в 2019 году он был переизбран на второй срок. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин вручил муфтию почетную грамоту. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда написал, что Межиев «занимается очень важной деятельностью по сохранению духовной составляющей чеченского общества — развитием и укреплением религии Ислам в чеченском обществе».