Главный раввин России раскритиковал слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»

Муфтий назвал иудеев «врагами Аллаха». Лазар счел его слова оскорбительными для всего еврейского народа и их веры

Берл Лазар (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал высказывание муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева о том, что иудеи являются «врагами Аллаха». Муфтий заявил это на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября.

Лазар назвал слова Межиева оскорбительными для всего еврейского народа и их веры.

«Но по существу они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет», — написал раввин в телеграм-канале.

Лазар считает, что слова муфтия идут вразрез с официальной позицией мусульманской общины, лидеры которой выступают за межконфессиональный мир.

РБК направил запрос в Духовное управление мусульман России.

В эфире ток-шоу Межиев сказал: «Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм. И неважно, где это происходит — в арабском мире или в Европе, — везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь».

Он выразил уверенность, что источником идей иудеев является сатанизм (Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность).

Межиева в 2014 году избрали на должность председателя Духовного управления мусульман Чечни, в 2019 году он был переизбран на второй срок. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин вручил муфтию почетную грамоту. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда написал, что Межиев «занимается очень важной деятельностью по сохранению духовной составляющей чеченского общества — развитием и укреплением религии Ислам в чеченском обществе».