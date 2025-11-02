Против продюсера «Некрокомиккона» завели дело из-за печати на документах

Алексей Самсонов (Фото: samsa_alex / VK)

Против продюсера отмененного фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова возбудили уголовное дело из-за миграционной карты с печатью, оттиск которой не соответствует требованиям, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Фонтанка» также пишет, что Самсонов стал фигурантом уголовного дела — ему вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов). Максимальное наказание — год заключения.

Красногвардейский суд Петербурга продлил срок содержания Самсонова в центре временного содержания иностранных граждан, сообщила накануне пресс-служба городских судов. Гражданин Казахстана пробудет в центре в ожидании выдворения 90 суток — до 29 января.

Мужчину задержали 31 октября и составили на него протокол о нарушении миграционного законодательства (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП). Позднее его оштрафовали на 5 тыс. руб. и отправили в центр содержания для последующей депортации.

Депортировать Самсонова за 48 часов, как требует законодательство, оказалось невозможно из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, уточнили в пресс-службе. Поэтому начальник ОВМ УМВД России по Красногвардейскому району обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания Самсонова в спецучреждении для выдворяемых.

«Некрокомиккон», запланированный на 1 и 2 ноября, прервали в первый день. Как рассказали организаторы, полиция и Росгвардия перекрыли место, где шли монтаж сцены и подготовка к открытию, Самсонов был задержан прямо на площадке.

Утром перед началом фестиваля в пресс-службе городского комитета по культуре РБК сообщили, что мероприятие не может быть согласовано, поскольку организаторы не подали вовремя заявку на проведение мероприятия численностью более 300 человек.