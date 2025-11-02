 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Против продюсера «Некрокомиккона» завели дело из-за печати на документах

На продюсера «Некрокомиккона» завели уголовное дело из-за печати на документах
Алексей Самсонов
Алексей Самсонов (Фото: samsa_alex / VK)

Против продюсера отмененного фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова возбудили уголовное дело из-за миграционной карты с печатью, оттиск которой не соответствует требованиям, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Фонтанка» также пишет, что Самсонов стал фигурантом уголовного дела — ему вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов). Максимальное наказание — год заключения. 

Красногвардейский суд Петербурга продлил срок содержания Самсонова в центре временного содержания иностранных граждан, сообщила накануне пресс-служба городских судов. Гражданин Казахстана пробудет в центре в ожидании выдворения 90 суток — до 29 января.

Мужчину задержали 31 октября и составили на него протокол о нарушении миграционного законодательства (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП). Позднее его оштрафовали на 5 тыс. руб. и отправили в центр содержания для последующей депортации.

Фестиваль «Некрокомиккон» прервали после отзыва разрешения
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Депортировать Самсонова за 48 часов, как требует законодательство, оказалось невозможно из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, уточнили в пресс-службе. Поэтому начальник ОВМ УМВД России по Красногвардейскому району обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания Самсонова в спецучреждении для выдворяемых.

«Некрокомиккон», запланированный на 1 и 2 ноября, прервали в первый день. Как рассказали организаторы, полиция и Росгвардия перекрыли место, где шли монтаж сцены и подготовка к открытию, Самсонов был задержан прямо на площадке.

Утром перед началом фестиваля в пресс-службе городского комитета по культуре РБК сообщили, что мероприятие не может быть согласовано, поскольку организаторы не подали вовремя заявку на проведение мероприятия численностью более 300 человек.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
депортация Санкт-Петербург фестиваль выдворение из России полиция Казахстан
