Общество
0

Фестиваль «Некрокомиккон» прервали после отзыва разрешения

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон», который должен пройти 1 и 2 ноября в Санкт-Петербурге, прерван, мероприятия второго дня отменены. Такое решение принял городской комитет по промышленной политике, объявил ведущий, передает «Фонтанка».

О досрочном завершении фестиваля было объявлено около 19:00 (время совпадает с мск) 1 ноября перед собравшимися гостями, пишет издание. Утром того же дня в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга РБК сообщили, что мероприятие не может быть согласовано, поскольку организаторы не подали вовремя заявку на проведение зрелищного мероприятия численностью более 300 человек.

«В связи с многочисленными жалобами на фестиваль комитет отозвал свое разрешение на его проведение. Эту новость мы получили только что. В связи с этим мы законодательно не имеем права продолжать его проведение. Во избежание принудительного завершения мы завершим его добровольно», — сказал ведущий.

Он извинился перед посетителями за досрочное завершение фестиваля. Гостей попросили покинуть площадку в течение часа. Деньги им будут возвращены.

Власти в Петербурге назвали причину отказа в проведении «Некрокомиккона»
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Ведущий также сказал, передает «Фонтанка», что мероприятие планируется организовать вновь.

«Фактически формат мероприятия не соответствовал тому, который был подан в заявке. В этой связи заявку отозвали», — сообщили РБК в пресс-службе комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга. Канал «78» ссылается на постановление об аннулировании решения комитета по промышленной политике, где говорится, что при согласовании мероприятия не было указано, что это «музыкальный фестиваль».

Один из организаторов фестиваля Глеб Годунов, отвечающий за музыкантов, сообщил каналу «78», что к месту проведения мероприятия приехали полицейские, которые привезли решение о его отмене. «Если люди не покинут зал, то полиция сказала, что будет вмешиваться», — добавил Годунов.

В пресс-службе Красногвардейского района сообщили РБК, что у властей «были основания полагать, что там могут присутствовать признаки деструктивной символики и элементов, ассоциирующихся с идеологией экстремистской направленности».

Организатор фестиваля Дмитрий Трушков утверждал, что устроивших мероприятие обвинили в принадлежности к движению сатанизма (Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России).

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
фестиваль Санкт-Петербург
