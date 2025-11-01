 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Власти в Петербурге назвали причину отказа в проведении «Некрокомиккона»

Фестиваль «Некрокомиккон» отказались согласовать из-за отсутствия заявки
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Фестиваль «Некрокомиккон» не может быть согласован, так как организаторы не подали вовремя заявку на проведение зрелищного мероприятия численностью более 300 человек. Об этом РБК заявили в пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Как сообщили в ведомстве, чтобы получить разрешение на проведение мероприятия, заявитель представляет в комитет заявку в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала проведения мероприятия. Вместе с тем, «письмо от организаторов фестиваля в комитет было направлено 29.10.2025», уточнили в комитете. Фестиваль был запланирован на 1 и 2 ноября. «Учитывая вышеизложенное, согласование мероприятия не представляется возможным. В любом случае, мы внимательно следим за развитием ситуации», — говорится в сообщении комитета.

Ведомство ссылается на пункт 3.1 порядка согласования комитетом проведения организациями, индивидуальными предпринимателями культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек, утвержденным распоряжением Комитета от 12.11.2020 № 1001.

В Петербурге продюсера фестиваля «Некрокомиккон» задержали на площадке
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее организаторы фестиваля рассказали «Фонтанке», что полиция и Росгвардия перекрыли площадку, где шел монтаж сцены и подготовка к открытию. В результате работа остановлена, а несколько тысяч зрителей и десятки участников рискуют не попасть на мероприятие. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РБК сообщили, что полицейские задержали нелегального мигранта в месте проведения фестиваля мистики и фантастики «Некрокомиккон» в Санкт-Петербурге. Как рассказали организаторы, задержан продюсер мероприятия Алексей Самсонов, гражданин Казахстана.

Представители фестивали также заявили, что согласовали все необходимые документы.

