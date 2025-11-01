 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге продюсера фестиваля «Некрокомиккон» задержали на площадке

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Полицейские задержали нелегального мигранта в месте проведения фестиваля мистики и фантастики «Некрокомиккон» в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на организаторов, задержан продюсер мероприятия Алексей Самсонов, гражданин Казахстана. «По указанному адресу [площадка Daa Expo] был задержан мигрант, находящийся с нарушением действующего законодательства на территории РФ. Проводится административное разбирательство», — говорится в сообщении МВД.

Фантастический музыкальный фестиваль и выставка «Некрокомиккон» запланированы на 1–2 ноября с косплеем, квестами, концертами и выставками. Как рассказали организаторы, полиция и Росгвардия перекрыли площадку, где шел монтаж сцены и подготовка к открытию. В результате работа остановлена, а несколько тысяч зрителей и десятки участников рискуют не попасть на мероприятие.

В следовавшем в Белгород поезде ФСБ задержала диверсанта
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press


По словам Самсонова, все согласования фестиваля произведены. Комитет по промышленной политике подтвердил проведение и не возражал против ярмарки,
администрацию Красногвардейского района уведомили официально.
Однако замглавы администрации потребовал раскрыть «истинные цели мероприятия», после чего организаторов пригласили «на разговор». Самсонов считает, что чиновникам не понравилась мистическая тематика события.
Организаторы утверждают, что делали все, чтобы избежать конфликтов, в том числе изменили название (раньше фестиваль назывался «Старкон Хеллоуин»),
усилили «русско-народную» составляющую, а также повысили возрастной ценз с «12 плюс» до «18 плюс» после предостережения прокуратуры.

Представители фестиваля заявили, что его проведение оказалось под угрозой из-за административного давления.

РБК обратился за комментарием к организаторам мероприятия, в пресс-службу Красногвардейского района и направил запрос в пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Санкт-Петербург фестиваль задержание
Материалы по теме
Фонд из России объяснил обращение задержанного в ОАЭ военного инструктора
Политика
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Технологии и медиа
ФСБ задержала планировавшего поджог на железной дороге в Краснодаре
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Премьер Канады извинился перед Трампом за рекламу с Рейганом Политика, 10:41
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорсПодписка на РБК, 10:40
Выживают яркие и системные: как устроен рынок моды в 2025 году Радио, 10:38
В тройке крупнейших застройщиков Москвы произошли изменения Недвижимость, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на юниорском ЧЕ Спорт, 10:30
Wildberries снизит комиссию на 5-6% для всех продавцов Общество, 10:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Незаконно пересекший границу гражданин Китая сбежал из колонии в Приморье Общество, 10:21
Белгородскую область за сутки атаковали более 100 дронов Политика, 10:17
Синдром героя-одиночки: почему собственники сгорают в операционкеПодписка на РБК, 10:15
От Кишинева до Баку: как выглядит советская архитектура в странах СНГ Недвижимость, 10:15
ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда с 1 ноября: разбор Инвестиции, 10:11
Пожар на острове Недоразумения в Магадане потушили спустя четыре дня Общество, 10:07
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03