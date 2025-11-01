В Петербурге продюсера фестиваля «Некрокомиккон» задержали на площадке

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Полицейские задержали нелегального мигранта в месте проведения фестиваля мистики и фантастики «Некрокомиккон» в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на организаторов, задержан продюсер мероприятия Алексей Самсонов, гражданин Казахстана. «По указанному адресу [площадка Daa Expo] был задержан мигрант, находящийся с нарушением действующего законодательства на территории РФ. Проводится административное разбирательство», — говорится в сообщении МВД.

Фантастический музыкальный фестиваль и выставка «Некрокомиккон» запланированы на 1–2 ноября с косплеем, квестами, концертами и выставками. Как рассказали организаторы, полиция и Росгвардия перекрыли площадку, где шел монтаж сцены и подготовка к открытию. В результате работа остановлена, а несколько тысяч зрителей и десятки участников рискуют не попасть на мероприятие.

По словам Самсонова, все согласования фестиваля произведены. Комитет по промышленной политике подтвердил проведение и не возражал против ярмарки,администрацию Красногвардейского района уведомили официально.Однако замглавы администрации потребовал раскрыть «истинные цели мероприятия», после чего организаторов пригласили «на разговор». Самсонов считает, что чиновникам не понравилась мистическая тематика события.Организаторы утверждают, что делали все, чтобы избежать конфликтов, в том числе изменили название (раньше фестиваль назывался «Старкон Хеллоуин»),усилили «русско-народную» составляющую, а также повысили возрастной ценз с «12 плюс» до «18 плюс» после предостережения прокуратуры.

Представители фестиваля заявили, что его проведение оказалось под угрозой из-за административного давления.

РБК обратился за комментарием к организаторам мероприятия, в пресс-службу Красногвардейского района и направил запрос в пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга.