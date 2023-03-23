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РУДН спустя 30 лет вернули имя Патриса Лумумбы

Мишустин: Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы
Мишустин сообщил о подписанном указе, согласно которому Российский университет дружбы народов вновь будет носить имя Патриса Лумумбы. Такое название было закреплено за РУДН до 1992 года
Бюст национального героя ДР Конго Патриса Лумумбы
Бюст национального героя ДР Конго Патриса Лумумбы (Фото: АГН «Москва»)

Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в нижней палате парламента. Трансляцию вел РБК. Так он ответил на предложение главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого.

«Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович [Слуцкий], я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть наименование Патриса Лумумбы [Российскому] университету дружбы народов», — сказал Мишустин.

22 марта в ходе выступления в Госдуме Слуцкий предложил вернуть РУДН имя Патриса Лумумбы, который «боролся за национальный суверенитет, культуру, традиции стран Африканского континента».

Патрис Лумумба — конголезский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года. Он стал одним из символов борьбы народов Африки за независимость. В сентябре 1960 года он был отправлен в отставку с поста премьер-министра, затем арестован в ходе Конголезского кризиса. Убит 17 января 1961 года.

Предложение Слуцкого поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал это решение «символичным», потому что Лумумба погиб за свою позицию в поддержку страны, когда боролся за независимость.

Российский университет дружбы народов носил имя Патриса Лумумбы с 1961 по 1992 год.

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