РУДН спустя 30 лет вернули имя Патриса Лумумбы
Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в нижней палате парламента. Трансляцию вел РБК. Так он ответил на предложение главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого.
«Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович [Слуцкий], я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть наименование Патриса Лумумбы [Российскому] университету дружбы народов», — сказал Мишустин.
22 марта в ходе выступления в Госдуме Слуцкий предложил вернуть РУДН имя Патриса Лумумбы, который «боролся за национальный суверенитет, культуру, традиции стран Африканского континента».
Патрис Лумумба — конголезский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года. Он стал одним из символов борьбы народов Африки за независимость. В сентябре 1960 года он был отправлен в отставку с поста премьер-министра, затем арестован в ходе Конголезского кризиса. Убит 17 января 1961 года.
Предложение Слуцкого поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал это решение «символичным», потому что Лумумба погиб за свою позицию в поддержку страны, когда боролся за независимость.
Российский университет дружбы народов носил имя Патриса Лумумбы с 1961 по 1992 год.