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С бывшего замглавы столичного СК Никандрова досрочно сняли судимость

Мосгорсуд отменил решение Таганского суда, отказавшего бывшему первому замглавы СК по Москве в досрочном снятии судимости. Никандров, осужденный за взятку от Шакро Молодого в 2018 году, вышел на свободу год спустя
Денис Никандров
Денис Никандров (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

С бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова, осужденного за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), сняли судимость, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда. Ранее Таганский суд отклонил ходатайство Никандрова о досрочном снятии судимости.

Никандрова приговорили к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима в августе 2018 года. Шакро Молодой пытался подкупить следователей, чтобы добиться освобождения своего подручного Андрея Кочуйкова, осужденного за перестрелку на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. По данным следствия, сам Никандров получил $200 тыс., а другие сотрудники СК (в том числе уже бывший глава Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов) — $800 тыс.

Никандрова также лишили звания генерал-майора. Осужденный признал вину, поэтому процесс занял всего один день.

Однако в октябре 2019 года Верховный суд смягчил приговор Никандрову, изменив квалификацию преступления с особо тяжкого на тяжкое. Он также постановил перевести его из колонии строгого в колонию общего режима и учел в наказании срок, который Никандров провел в СИЗО.

В марте 2019 года суд отказался принимать прошение Никандрова об УДО из-за отсутствия копии приговора, однако позже принял его ходатайство и в мае того же года Никандров был освобожден. На тот момент его неотбытый срок составлял 1,5 года и 11 дней. Из колонии поступила положительная характеристика, а со стороны прокурора возражений не было.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Алена Нефедова Алена Нефедова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Денис Никандров СК Шакро Молодой судимость
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