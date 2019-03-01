Суд отказался принять прошение об УДО экс-генерала СК Дениса Никандрова

Лефортовский суд Москвы отказался принимать прошение об УДО бывшего генерала СК Дениса Никандрова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что такое решение было принято, так как к ходатайству не была приложена копия приговора. После исправления этой ошибки прошение будет принято.

Ранее Верховный суд изменил квалификацию преступления Никандрова с особо тяжкого на тяжкое, изменил ему режим колонии со строгого на общий и пересчитал срок наказания, засчитав за полтора дня один день, проведенный в СИЗО, что позволило осужденному просить об УДО. Ходатайство Никандрова было зарегистрировано 26 февраля, на следующий день суд отказал в принятии письма.

Бывший заместитель начальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров был приговорен к пяти с половиной годам строгого режима в августе 2018-го. По версии гособвинения, он был одним из высокопоставленных сотрудников СКР, которые разделили друг с другом взятку в $1 млн за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) — приближенному вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Никандров признал вину без исследования доказательств.