Суд отказался принять прошение об УДО экс-генерала СК Дениса Никандрова

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,90 -0,01 EUR Бирж. 74,99 -0,02 Brent 66,40 0,44% USD Нал. 66,19 65,50 EUR Нал. 75,38 74,67 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1380 0,0004 BTC/USD Бирж. 3 914,20 18,74 IMOEX 2 480,46 -0,19% RTSI 1 185,89 -0,20% DJIA 25 916,00 -0,27% Nasdaq 7 532,53 -0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 12:37
Посол Пакистана назвал жестом доброй воли освобождение индийского пилота Политика, 16:15 Глава УВЗ рассказал об обстоятельствах гибели сотрудника на заводе Общество, 16:13 Шесть принципов для завоевания лояльности: как работают Ikea и Samsung Pro, 16:10 Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на выборах президента Украины Политика, 16:00 Суд отпустил из-под ареста предшественника Арашукова в Совфеде Общество, 15:59 Адвокат сообщил об отказе Петросяна платить за квартиру Степаненко Общество, 15:59 Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса РБК и ВТБ, 15:59 ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе Политика, 15:57 Американский эсминец «Дональд Кук» покинул Черное море Политика, 15:55 Utair ответила на планы контрагентов подать иски о банкротстве компании Бизнес, 15:46 Когда покупать XRP: токен начал дорожать Крипто, 15:46 Российский боец Петр Ян подписал новый контракт с UFC Спорт, 15:43 Суд отказался принять прошение об УДО экс-генерала СК Дениса Никандрова Общество, 15:19 Полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле нижегородской школы Общество, 15:06
Общество ,  
0 
Суд отказался принять прошение об УДО экс-генерала СК Дениса Никандрова

Лефортовский суд Москвы отказался принимать прошение об УДО бывшего генерала СК Дениса Никандрова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что такое решение было принято, так как к ходатайству не была приложена копия приговора. После исправления этой ошибки прошение будет принято.

Фотогалерея 
Как Шакро к генералам привел: фигуранты «дела следователей»

Ранее Верховный суд изменил квалификацию преступления Никандрова с особо тяжкого на тяжкое, изменил ему режим колонии со строгого на общий и пересчитал срок наказания, засчитав за полтора дня один день, проведенный в СИЗО, что позволило осужденному просить об УДО. Ходатайство Никандрова было зарегистрировано 26 февраля, на следующий день суд отказал в принятии письма.

Бывший заместитель начальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров был приговорен к пяти с половиной годам строгого режима в августе 2018-го. По версии гособвинения, он был одним из высокопоставленных сотрудников СКР, которые разделили друг с другом взятку в $1 млн за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) — приближенному вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Никандров признал вину без исследования доказательств.

Теги: Денис Никандров, условно-досрочное, отказ
Материалы по теме
Депутат Скоч подал в суд на журналистов из-за статей о деле Шакро
Политика
Генерал Никандров рассказал ФСБ о передаче взятки главе СК по Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter