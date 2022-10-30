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Два района Волгограда остались без воды из-за прорыва канализации

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил за сутки восстановить работу коммунальной сети в Волгограде, где из-за прорыва канализации без водоснабжения остались жители двух районов. О прошедшем на месте аварии оперштабе под руководством главы региона сообщают в телеграм-канале местных властей.

Как пишет местное издание V1.ru, в ночь с 27 на 28 октября в городе «на склоне поймы [реки] Царицы образовался гигантский провал в сквере Пахмутовой, откуда забил поток фекальных вод и прочих канализационных стоков». Ликвидировать последствия прорыва сразу не удалось, в итоге этот поток размыл склон поймы Царицы, затопил детскую железную дорогу, часть новой набережной и другие участки.

Со вчерашнего дня в районе аварии действует режим ЧС. Для ремонта пришлось отключить от водоснабжения два района — Советский и Ворошиловский, где живут более 200 тыс. человек, указывает портал. У жителей теперь нет воды и отопления, они начали скупать бутылки воды большого объема.

Местное издание «Блокнот» пишет, что в результате обследования участка аварии выяснилось, что повреждены обе нитки канализации на
150-метровом отрезке. Трубы, установленные в 1970-х, прогнили, кроме того, они были сделаны из металла, не предназначенного для прокладки коллекторов. Власти не смогли оценить сроки ремонта, однако за сутки Бочаров потребовал запустить работу коллектора по временной схеме.

За водоснабжение в городе ответственны «Концессии водоснабжения» и местные власти. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении чиновников муниципалитета и данной компании, которые допустили аварию, указывает V1.ru.

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