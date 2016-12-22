В РПЦ сочли неадекватными слова константинопольского эмиссара по Украине

В Москве надеются, что заявления о том, что Московский патриархат на Украине больше не существует, являются частным мнением константинопольского архиепископа. В УПЦ МП их назвали сюрреализмом

Александр Волков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Заявления архиепископа Телмисского Иова об Украинской православной церкви и о конце существования Московского патриархата на Украине являются необдуманными и неадекватными, сказал в комментарии РБК пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«Не можем с какой-либо долей серьезности относиться к такому частному заявлению архиерея Константинопольского патриархата. Это заявление лежит вне разумного и исторического поля», — сказал он.

«Сейчас довольно напряженная ситуация, видно, что люди немного перегреты теми действиями, которые они же сами и предпринимают. Ввиду отсутствия конструктивных действий они позволяют себе делать такие необдуманные и неадекватные заявления. Понятно, что это частные заявления, очень хочется рассчитывать, что эти заявления останутся на частном уровне и не будут сформированы в официальную позицию Константинопольского патриархата», — добавил он.

Как пояснил ранее в пятницу, 2 ноября, архиепископ Константинопольского патриархата Иов, константинопольский синод отменил решение 1686 года о присоединении Киевской митрополии к Московскому патриархату. «С канонической точки зрения это означает, что сегодня на Украине церкви Московского патриархата больше не существует», — сказал священник.

Иов также подчеркнул, что по церковным канонам на одной территории не могут существовать «параллельные церкви»: должна быть одна православная церковь, объединяющая всех верующих.

В УПЦ Московского патриархата в ответ назвали слова константинопольского архиепископа «каноническим сюрреализмом», сообщил «Интерфакс». «В УПЦ точно уверены, что Константинополя 565 лет как не существует. Это исторический факт», — сказал замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, имея в виду захват города османами в 1453 году и разгром Восточной Римской империи.

«А УПЦ существует. И это тоже исторический факт. И он очевиден», — добавил он.

На Украине действуют три православные церкви: Московского патриархата, Киевского патриархата и Украинская автокефальная. С последними двумя Константинополь в октябре установил каноническое общение и запустил процедуру предоставления им автокефалии. РПЦ в ответ разорвали евхаристическое общение с Константинополем и объявили патриарха Варфоломея раскольником.