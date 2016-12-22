Ярославский депутат предложил отменить пенсию по старости

Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской городской думы. По его словам, в России слишком многие не платят налоги и одновременно все рассчитывают на социальные льготы от государства

Фото: Дмитрий Петровский / Facebook

Депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил отменить в России пенсию по старости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст и структуры Пенсионный фонд — каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию», — заявил Петровский. По его словам, пенсия «должна быть только по инвалидности».

В разговоре с РБК он подтвердил, что сделал заявление всерьез. ​«Мы привыкли сидеть у государства на шее, мы привыкли, что оно нам что-то должно. А если нет бесплатного набора от государства, мы чувствуем себя некомфортно: нет бесплатного детского садика — нам некомфортно, нет бесплатного образования — нам некомфортно, нет бесплатного пенсионного обеспечения нам опять некомфортно. Это пришло к нам с наследием Советского Союза, а нужно от этого наследия отходить», — заявил Петровский.

По его словам, проблема усугубляется тем, что большая часть граждан налогов не платит. «50% [налогов] не платят, страна пытается быть в тени, а социальные льготы получить в полном объеме. Это рвет страну на части», — считает депутат.

По его словам, пенсионная система должна быть устроена по принципу страхования ответственности водителей автотранспорта ОСАГО и Каско, и позволить людям самостоятельно определять пенсионный возраст. «Никто не мешает создать пенсионный полис и оплачивать его, исходя из той суммы, которую гражданин хочет получать в будущем», — считает Петровский.

Летом 2018 года правительство предложило повысить пенсионный возраст в России. Изменение возраста выхода на пенсию вызвало широкий общественный резонанс, в Москве и ряде других городов России прошли протестные акции. Тем не менее, закон о поэтапном повышении пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин) был принят парламентом, а в начале октября подписан президентом.

В конце августа в своем телеобращении к россиянам Владимир Путин заявил, что повышение пенсионного возраста необходимо для обеспечения устойчивости пенсионной системы.